新北碧潭堰啟用 擴大休憩水域面積降低溢堤風險

新北新店碧潭堰過去受颱風重創，嚴重影響防洪功能，新北水利局推動整體重建及改善工程，今辦理啟用典禮，堰體重建後可增加上游碧潭水域50公分水深，擴大休閒水域面積，並透過倒伏閘門放倒，大幅降低新店溪碧潭段溢堤風險，達到防洪效果。

新店碧潭堰2015年受到蘇迪勒颱風重創，不只休憩水域更多限制，橋墩裸露也帶來淘空及橋梁安全問題，影響防洪功能，讓不少在地居民相當憂心。

水利局長宋德仁說明，推動「碧潭堰改善暨周邊環境營造工程」，並自2020年8月開工，新堰體以複合堰型式設計，在河道中央設置倒伏堰，兩側採固定堰銜接堤岸，利用倒伏閘門舉升可增加碧潭水域50公分水深，常時控制碧潭水位12至12.5公尺間，可擴大休憩水域面積至14公頃，有排洪需求時，放倒倒伏閘門後可降低新店溪碧潭段溢堤風險，工程於今年7月完工，今舉行完工啟用典禮。

宋德仁指出，該工程通時打通46年來舊堰體造成的生態廊道中斷，幫魚兒成功打造一條安全無礙洄家的路，魚道已於7月11日先行開通，並有20多種溯游習性的魚類洄游，魚道並設置觀察窗及水下監測攝影系統設施，民眾可透過觀察窗親眼看到魚兒上溯，也可透過手機直播目睹即時畫面。