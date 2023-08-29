握在手中的幸福 女操偶師張雪香到雙溪演出分享

為了提倡性別平等，雙溪區公所今(29)日特別邀請佛教正覺同修會及操偶藏鏡人張雪香到雙溪來表演，尤其是女操偶師張雪香，更是目前臺灣魁儡戲唯一的職業女演師，她分享自身經歷和演出，也讓在場的民眾直呼真的太勵志，更是女性的典範。

操偶藏鏡人-張雪香為現任劇團專職行政總監及演師，擅長道具製作及團體互動，隨團參與國內外巡迴演出及校園教學已有2,500場以上的經驗，是劇團中創作、表演、教學的靈魂人物，目前為臺灣傀儡戲唯一的職業女演師，亦是最為活躍的新生代女演師。

講師張雪香女士除了背負著傳承傳統技藝的使命，在戲台的傳統文化中，女性的困境備受挑戰，像似早年女生不可以坐在戲箱上亦不能上台演戲。而張雪香女士面對上台一次次的生命經驗，透過自信、自我突破與創新，投入大把的時間練習，即使一路上風風雨雨，透過自己微小的女力，為傳統文化戲台點亮起希望之火。

民眾簡小姐表示，因歷經風雨造就張雪香女士在偶戲上的成就。她的持續不懈，也將把這份愛灌注在傀儡戲中，讓傳統藝術-傀儡戲找到一條與當代架接的重生之路，她的人生經歷也是女性的典範。

雙溪區區長林銚傑表示，透過與人民團體合作及藉由各種不同型態的宣導方式，融入性平與CEDAW元素；透過議題的認識與了解，讓大家看見傳統民俗技藝與性別交織的議題，讓這些傳統技藝女性-隱形群像的聲音、處境、需要被理解與看見。以消除對婦女的一切形式歧視，看見傳統技藝女性的權益，並獲得社會認可與倡議。並將消除對婦女一切形式歧視公約(簡稱CEDAW)融入於話劇表演中，透過有趣的方式讓民眾了解其相關知識。以達到性別平等。