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營業人萬中選4 汐止國稅局表揚4位績優營業人

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
財政部北區國稅局汐止稽徵所舉辦「112年績優營業人表揚暨雲端發票快e通租稅教育講習會」活動，由主任連素華代表財政部頒發獎盃及致贈紀念品。 圖／觀天下有線電視提供
財政部北區國稅局汐止稽徵所舉辦「112年績優營業人表揚暨雲端發票快e通租稅教育講習會」活動，由主任連素華代表財政部頒發獎盃及致贈紀念品。 圖／觀天下有線電視提供

為獎勵營業人誠實開立統一發票及積極配合政策導入電子發票，財政部北區國稅局汐止稽徵所今(112)年度評選出轄內使用統一發票績優營業人3家及電子發票績優營業人1家，計4家營業人，並在今(29)日舉辦「112年績優營業人表揚暨雲端發票快e通租稅教育講習會」活動，由主任連素華代表財政部頒發獎盃及致贈紀念品。

國稅局汐止稽徵所主任連素華表示，績優營業人是從轄區16,788家營業人中遴選而來，獲獎家數為4家，獲獎率僅萬分之2.4，營業人能脫穎而出獲獎，相當不容易。獲獎者包含各行各業，有冷泉港生物科技股份有限公司、宇燦股份有限公司、櫻群股份有限公司、有你共創數位股份有限公司等4家企業。

獲獎的冷泉港生物科技股份有限公司董事長戴國銧說，非常謝謝有這樣的機會獲得這次的獎項，真的是得來不易，公司已經有好幾十年了，這次獲得是對公司的鼓勵跟殊榮。

連素華指出，為了表達對績優營業人的恭賀之意，除了財政部致贈獎盃外，北區國稅局也特別致贈臺華窯與藝術家張克齊聯名合作「臺灣藍鵲長尾陣」玉壺春瓷瓶，以國鳥臺灣藍鵲為主題圖飾，象徵績優營業人尊榮顯赫，藍鵲成行長尾陣聲勢壯闊，寓意生意蓬勃，欣欣向榮，讚譽績優營業人厚實國家財政的貢獻，並祝福績優營業人富貴長紅，商機無限。

汐止 國稅局 統一發票

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