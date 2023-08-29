新北囤房稅9月上路3戶以上稅率3.6% 房仲業者這麼看

「新北市房屋稅徵收率自治條例」昨三讀通過，9月1日生效，3戶以內屬自住房屋稅，維持稅率1.2%，非自住房屋則採差別稅率，第1戶1.5%、2戶2.4%，3戶以上最高3.6%。新北財政局預估，未來每年可增5.3億元稅收。不過房地產專家則認為，有錢人不會因為一年多幾千或幾萬的稅金而改變買賣房屋決策。

對於新北市三讀通過囤房稅，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新北通過的囤房稅對於房屋稅而言，頂多漲個幾千塊到幾萬塊，其實不太會改變有錢人對於房地產買賣的決策。

他說，現階段平均地權條例因為私法人無法購買豪宅，這樣的政策讓預設交易量減少了約一半，導致房產賣不動影響更大。一般有錢人持有兩、三棟以上的房子，每年漲個幾千元到幾萬元對有錢人沒差，不會因此拿房出來賣，通過囤房稅並不是有利的工具。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨也說，現在新北通過囤房稅自治條例，最快也要到明年五月房屋稅開徵才會有實際效果出現，但以北市老公寓一間可能漲個一萬而言，跟房租相比根本不算太多，難以出現拋售潮。

而中央的囤房稅預期最快今年9月通過、後年上路，中央法令優於地方，地方政府可以增加稅收，議員也不需跟選民交代，中央主導囤房稅是較佳的方式。

徐佳馨說，市場會出現拋售潮有很多複雜的原因共同組成，平均地權條例上路後建商及代銷的確有推案壓力變得比較保守，不過若建商後期市場看好，持有稅的成本增加一定都是轉嫁到食物鏈的最底層，尤其平均地權條例上路原本市場預期走冷，但新青年安心成家房貸8月又上路，市場變化難因單一囤房稅改變。