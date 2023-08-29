快訊

直播／蘇拉颱風陸警發布！台東恆春半島首當其衝 氣象局最新說明

鴻海爆量下跌該賣還是勇敢進場？法人曝「這價位」往下買

蔡總統出訪非洲史瓦帝尼 隨行4立委名單出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北囤房稅9月上路3戶以上稅率3.6% 房仲業者這麼看

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
房地產專家則認為，有錢人不會因為一年多幾千或幾萬的稅今而拋售房產。記者李定宇／攝影
房地產專家則認為，有錢人不會因為一年多幾千或幾萬的稅今而拋售房產。記者李定宇／攝影

新北市房屋稅徵收率自治條例」昨三讀通過，9月1日生效，3戶以內屬自住房屋稅，維持稅率1.2%，非自住房屋則採差別稅率，第1戶1.5%、2戶2.4%，3戶以上最高3.6%。新北財政局預估，未來每年可增5.3億元稅收。不過房地產專家則認為，有錢人不會因為一年多幾千或幾萬的稅金而改變買賣房屋決策。

對於新北市三讀通過囤房稅，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新北通過的囤房稅對於房屋稅而言，頂多漲個幾千塊到幾萬塊，其實不太會改變有錢人對於房地產買賣的決策。

他說，現階段平均地權條例因為私法人無法購買豪宅，這樣的政策讓預設交易量減少了約一半，導致房產賣不動影響更大。一般有錢人持有兩、三棟以上的房子，每年漲個幾千元到幾萬元對有錢人沒差，不會因此拿房出來賣，通過囤房稅並不是有利的工具。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨也說，現在新北通過囤房稅自治條例，最快也要到明年五月房屋稅開徵才會有實際效果出現，但以北市老公寓一間可能漲個一萬而言，跟房租相比根本不算太多，難以出現拋售潮。

而中央的囤房稅預期最快今年9月通過、後年上路，中央法令優於地方，地方政府可以增加稅收，議員也不需跟選民交代，中央主導囤房稅是較佳的方式。

徐佳馨說，市場會出現拋售潮有很多複雜的原因共同組成，平均地權條例上路後建商及代銷的確有推案壓力變得比較保守，不過若建商後期市場看好，持有稅的成本增加一定都是轉嫁到食物鏈的最底層，尤其平均地權條例上路原本市場預期走冷，但新青年安心成家房貸8月又上路，市場變化難因單一囤房稅改變。

房地產 新青年安心成家房貸 囤房稅 新北

延伸閱讀

新北火燒車意外…拖吊報廢車突起火 7旬老翁徒手滅火遭燒傷送醫急救

柚子結合爆米花是啥口味 新北文旦柚盛產創新口味

豔紅鳳凰木紅傘今年悄悄遲到 板橋夏末限定河濱景觀

違反「平均地權條例」！ 房仲將預售屋買賣契約轉售給第三人 罰新台幣三百萬元

相關新聞

終於通車！台65線浮洲北上、南下匝道開放時間出爐 尖峰省10分鐘

台65線浮洲北上、南下匝道耗資4.2億，今天通車，其中北上匝道下午4點通車、南下匝道晚間8點開放通車。預計可分攤板橋二交...

綠議員要侯友宜列席決算報告 藍營：要全體議員共識

新北市議會臨時會倒數第二天，綠營議員持續要求新北市長侯友宜列席決算報告，議會議事組表示，依規定得邀請首長出席，副市長陳純...

饒河夜市攤商坑殺外國人「水果100喊價400元」 北市派消保官稽查

COVID-19疫情趨緩後，各國逐漸開放邊境，台灣也湧入外國旅客，卻有網友Dcard爆料，北市饒河夜市水果攤商坑殺觀光客...

新北囤房稅9月上路3戶以上稅率3.6% 房仲業者這麼看

「新北市房屋稅徵收率自治條例」昨三讀通過，9月1日生效，3戶以內屬自住房屋稅，維持稅率1.2%，非自住房屋則採差別稅率，...

耗資逾2千萬！歷史建築草山派出所修復今開工 最快2年內完成

台北市文化局今天舉行修復歷史建築「草山派出所」開工典禮，預計投入2598萬元整修經費，最快2年內完工，建物在日治時期興建...

饒河夜市爆坑殺外國客！攤商秒改口喊高價 韓人吃現切水果噴1千元

有網友發文指日前帶外籍友人到北市饒河夜市買水果，疑遭攤商高價坑殺。對此，台北市市場處表示，為遏止不肖業者，今天將會同台北...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦