綠議員要侯友宜列席決算報告 藍營：要全體議員共識

新北市議會臨時會倒數第二天，綠營議員持續要求新北市長侯友宜列席決算報告，議會議事組表示，依規定得邀請首長出席，副市長陳純敬則表示會依規定行事，但藍營議員反對，綠營折衷要求明年起市長要列席，藍營認為要全體議員同意，雙方最後沒有共識。

今臨時會倒數第二天，因先前聯席小組會議審查決算沒有結果，今日大會持續討論，民進黨議員陳乃瑜提案，要求市長侯友宜列席報告，不過國民黨團書記長廖先翔表達反對意見，他指出，一直以來審決算部分，新北市議會沒有這樣往例，相關制度應該照相關制度走，以免造成更多爭議。

民進黨議員顏蔚慈指出，決算是市府上個年度整體績效，也是確保明年預算編列的重要參考， 桃園、台中、高雄都由首長帶隊出席決算報告，如果沒有市長率隊，一方面不尊重議會，明年度如何編列預算？且新北市前瞻有37案執行率不到八成，需要市長親自報告。

民進黨議員黃淑君也說，新北市去年預算執行有很多不妥，這幾次會議局長都無法說明，甚至連市長公假人事處也無法提供，祕書處也無法告知侯友宜出訪行程，希望市長直接到議會面對民意監督。

新北市副市長陳純敬表示，以市府立場，對於議會自己內部議案提，尊重議會結論， 公假相關規定，只能依法辦理。

主計處長吳建國則說，新北市前瞻預算執行率超過90％，中央核定新北一到三期前瞻預算2342億元，中央負擔900多億，新北要負擔1500億元，負擔較重。

由於無法取得共識，議長蔣根煌要求先中場休息協商，不過仍未達成共識，民進黨議員張維倩說，今年來不及，但希望明年不管還是不是侯市長，希望明年決算市長要列席。

但廖先翔指出，明年度邀請市長需要大多數議員共識，今天沒有全體議員都在場，議題可以抛出來討論，但需要66席議員都要告知、討論。