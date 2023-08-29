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終於通車！台65線浮洲北上、南下匝道開放時間出爐 尖峰省10分鐘

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
台65線浮洲北上、南下匝道耗資4.2億，今天通車，其中北上匝道下午4點通車、南下匝道晚間8點開放通車。記者張曼蘋／攝影
台65線浮洲北上、南下匝道耗資4.2億，今天通車，其中北上匝道下午4點通車、南下匝道晚間8點開放通車。記者張曼蘋／攝影

台65線浮洲北上、南下匝道耗資4.2億，今天通車，其中北上匝道下午4點通車、南下匝道晚間8點開放通車。預計可分攤板橋二交流道約20%車流，讓往來樹林和板橋車輛可從新匝道上下，預估尖峰可省10分鐘。行政院長陳建仁也說，中央地方合作就可解決交通問題，前瞻建設部分，中央投入很多經費，幫助地方交通更好。

今天舉辦通車典禮，陳建仁、交通部長王國材、新北副市長朱惕之、立委羅致政、張宏陸、蘇巧慧、市議員黃淑君、林國春等人出席。朱惕之致詞時說，市長侯友宜在時任副市長時，就說浮洲未來有大量人口湧入，交通定要解決，因此2016年就在看如何優化交通。

浮洲地區因鄰近新板特區，共享都心行政機能、亞東醫院、醫養園區、遠東T-Park科技園區等，浮洲合宜住宅更是超大型社區共4455戶，且浮洲地區的重大開發計畫「板橋（浮洲地區）都市計畫」，均會衍生可觀居住人口與衍生交通量，但路網結構不完整，聯外道路狹小不便，導致浮洲、板橋地區交通壅塞。

朱惕之說，浮洲合宜宅開發完成後，除向中央爭取增設匝道，也同步辦理平面道路的優化工程，將浮洲橋下橋往板城路迴轉動線截彎取直，並將板城路左、右岸調整為單行道，平面道路優化去年8月提前完工。

匝道設計工作在2019年6月6日開工，2020年8月25日完成。工務局表示，台65線為新北市重要交通廊道，北起五股銜接國道1號，南迄土城可前往國道3號，由交通部公路總局施作的匝道工程，北上匝道全長336公尺，配置4.5公尺寬車道，南下匝道全長455公尺，配置2個3.5公尺寬車道，分攤板橋二交流道車流。

陳建仁表示，中央、地方合作就可以解決交通問題，尤其前瞻建設部分，中央投入很多經費，幫助地方解決交通問題，讓民眾享受便捷交通，這就是通車的意義，中央地方團結在一起就可以走更遠。

行政院長陳建仁表示，中央、地方合作就可以解決交通問題。記者張曼蘋／攝影
行政院長陳建仁表示，中央、地方合作就可以解決交通問題。記者張曼蘋／攝影
今天舉辦通車典禮，行政院長陳建仁（左六依次）、新北副市長朱惕之、立委羅致政、蘇巧慧、張宏陸、吳秉睿等人出席。記者張曼蘋／攝影
今天舉辦通車典禮，行政院長陳建仁（左六依次）、新北副市長朱惕之、立委羅致政、蘇巧慧、張宏陸、吳秉睿等人出席。記者張曼蘋／攝影

陳建仁 交通部長 新北

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