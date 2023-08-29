饒河夜市爆坑殺外國客！攤商秒改口喊高價 韓人吃現切水果噴1千元

有網友發文指日前帶外籍友人到北市饒河夜市買水果，疑遭攤商高價坑殺。對此，台北市市場處表示，為遏止不肖業者，今天將會同台北市政府消保官稽查，查證屬實者將書面警告。

有網友在網路論壇Dcard發文表示，7月中旬偕越南籍友人到松山區逛饒河夜市，途中在某間水果攤購買榴槤，店家原先開價1袋新台幣100多元，不料知道是越籍友人想吃後，就立刻改口喊1袋400元，質疑是亂喊價坑殺外國旅客。也有其他網友回應看過韓國人花費1000多元買水果。

市場處發布新聞稿表示，為遏止饒河夜市不肖業者破壞夜市形象，已排定今天將會同消保官進行稽查，並確實要求現切水果業者標示價格，使用經濟部標準檢驗局檢驗合格的電子磅秤，以及依「買果4部曲『問、秤、買、切』」流程販售水果。

若民眾遇到現切水果業者未與消費者確認總價及購買意願，而有強迫消費情形，市場處說，民眾可直接拒絕購買，並記下攤位位置及攤名，撥打1999台北市民當家熱線檢舉，市場處將會同消保官加強聯合稽查及取締。

同時，若查證屬實者，市場處將書面警告，並責請夜市自治會確實督導並令其立即改善。

市場處提到，將同步函請北市各夜市自治會確實約束場域內攤商落實標價以杜絕消費爭議，並前往各夜市進行稽查，若發生類似情事，將嚴格查處，以維護北市整體夜市觀光形象。