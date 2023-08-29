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年輕機車族死亡增 侯要求加強特定族群取締與教育

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
年輕人交通事故增加，侯友宜要求加強執法與道安教育。記者葉德正／攝影
年輕人交通事故增加，侯友宜要求加強執法與道安教育。記者葉德正／攝影

新北市今年1至6月的「30日死亡」交通事故128人，較去年同期減22人，高齡者死亡數較去年同期減少30%，行人事故死亡較去年減少18%。新北市長侯友宜今主持道安會報表示，各項指標下降顯示科技執法與大執法有成效，但8至20歲機車年輕族群車禍死亡人數16人，比去年同期增1人，要求針對重點族群取締與教育。

新北市將在年底前再增加20處科技執法，明年還有30處，設置地點以違規與事故熱點為優先考量，詳細地點規畫中。

侯友宜表示，民間團體在這個月20日舉辦「還路於民大遊行」，遊行訴求提升行人安全減少行人傷亡，市府除支持民間團體的人本五項訴求，對於現行法規、規範、準則還有沒有需要立刻修改檢討，市府也會和中央合作，加快腳步向前推動。

侯友宜說，各項交通死亡數據有明顯下降，不過8至20歲機車族年輕族群車禍死亡人數共16人，比去年同期增加1人，侯要求，未來會針對重點族群嚴格取締，盼將年輕族群各類肇事件數降至最低，尤其9月是全國交通安全月，主題為「車輛慢看停行，人安全行」，希望大家共同推動執行，讓年輕族群與各類肇事重點族群的車禍能大幅減少。

「下了車我們都是行人，上了車更要懂得停跟讓」侯友宜強調，唯有矯正錯誤駕駛行為，才能守護行人安全。

新北市交通大隊表示，新北市目前建置科技執法已有25處，三重水樣路與捷運路口、板橋文化路與文聖街路口和泰山新五路與楓江路口，執法前後都有明顯差異，最多減少35％事故比率；不過永和永平路與中山路口事故比例卻有增加51.2％，交大解釋，部分原因是科技執法並非各方向都實施，會持續針對事故與違規分析，作為執法參考。

新北交大說，市警局已向內政部警政署爭取經費，規劃今年底前再增20處科技執法，明年度再增30處科技執法，就易肇事路口加以設置，保護行人安全，朝零死亡的願景邁進。

道安委員、陽明交通大學運輸與物流管理系副教授閻姿慧指出，年輕機車族群事故增加確實需要注意，她分享曾有針對18歲到24歲研究指出，這族群的肇事比例「在學」與「不在學」差很大，很多進入大學校園的教育宣導，很難碰觸到不在學年輕人，且他們有很大部分比例從事外送工作，政府單位怎麼接觸他們，並提供道安教育，需要再檢討。

科技執法

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