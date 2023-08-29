士林氣功床墊店遭爆無良行銷險害命 衛生局開罰20萬

鏡週刊報導，台北士林「丹宇養生氣功床墊」業者稱其販售氣功床墊會產生遠紅外線，能活化身體細胞，躺過病就會好。北市衛生局表示，業者2020年曾因產品屬一般商品不能宣稱療效，依藥事法挨罰60萬元，此次產品已列屬為第一級醫療器材，但廣告內容未事先申請即刊播，開罰20萬元。

醫療器材管理法第41條規定，醫療器材商刊播醫療器材廣告時，應由許可證所有人或登錄者於刊播前，依醫療器材商登記所在地，向主管機關申請核准刊播，且核准刊播期間不得變更原核准事項。違者可處20萬元至500萬元罰鍰。

該家氣功床墊業者在店內展示的宣傳廣告指出，遠紅外線三大功能，包含「與人體細胞產生共鳴共振」、「擴張血管促進血液循環」、「強化代謝排毒功能及增強免疫力」。

北市衛生局表示，8月9日到場實地查核，經業者表示其產品屬動力式熱敷墊一級醫療器材，然而其傳單廣告內容未依醫療器材管理法規定申請，違反醫療器材管理法，依法開罰「彩賀國際股份有限公司」20萬元罰鍰，要求立即撤除違規廣告，將按次處罰至其停止刊載為止，並命其不得販賣、供應或陳列違規產品。

衛生局食品藥物管理科長陳怡婷說，該家業者2020年曾因藥事法挨罰60萬元，原因是當時產品屬一般商品不能宣稱療效；此次產品已列屬為第一級醫療器材，但廣告內容未事先申請即刊播，開罰20萬元。

衛生局呼籲，民眾若身體不適應尋求管道就醫，勿聽信誇大不實廣告效果。醫療器材不同於一般商品，使用上具一定風險，如不清楚商品是否為藥品或醫療器材，可至衛生福利部食品藥物管理署「西藥、醫療器材、特定用途化粧品許可證查詢」系統網站（https://info.fda.gov.tw/MLMS/H0001.aspx），以產品名稱、廠商名稱、許可證字號等關鍵字查詢。