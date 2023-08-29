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草山派出所啟動修復 點亮陽明山日治時期文資群落

中央社／ 台北29日電

繼古蹟草山御賓館啟動修復工程，鄰近的歷史建築草山派出所也在今天開工。台北市文化局表示，草山派出所位於周遭文資群落節點，期待2025年完工後，串聯並帶動陽明山恢復榮景。

草山派出所建於日治時期，由當時知名的建築師井手薰設計、1934年完工，周邊有草山御賓館、原草山公共浴場等重要建築，是當地的治安維持單位，後期則作為分局長宿舍使用。

草山派出所今天舉行修復工程開工動土典禮，台北市文化局表示，工程花費新台幣2598萬元，預計2025年2月完工，後續將透過「老房子文化運動」委外營運活化，提供史料展示及餐飲等功能。

與會的文資委員劉淑音致詞說，她在2019年時考察過草山派出所的管理維護狀況，只看到木料傾頹、屋瓦破損，趕快建議文化局緊急搶修，後來歷經各方多年來的努力，總算在今天看到修復工程開工。

她指出，每一處文資的修復不僅是還原外在量體，更是藉由過程保存無形的傳統匠師技藝。期待此案修復後能結合周遭草山御賓館、原巴旅館澡堂、草山行館、中山樓等，帶動區域活化。

同時負責修復草山御賓館的建築師徐裕健指出，陽明山溫泉小鎮計畫正在逐步實現，未來規劃透過夜間照明把相關古蹟、歷史建築一一串聯，並結合日常生活場域，將陽明山打造為具有豐富歷史及人文故事的戶外教室。

文化局介紹，草山派出所為和洋混合風格的前後連棟式建築，前棟事務室為磚造，外牆下半部為就地取材的亂石砌石板，上半部則為當時流行的洗石子外牆；後棟宿舍部分為木造搭配寄棟造。

文化局表示，由於草山派出所地理位置屬於陽明山其餘日治時期文化資產群落的節點，期待活化後帶動恢復草山榮景，深化陽明山區域歷史人文意涵。

歷史建築 文化局

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