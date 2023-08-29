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攤販賣假羊肉牟暴利 北市若查獲可收回攤位 最重罰400萬

聯合報／ 記者鍾維軒林佳彣／台北即時報導
新北衛生局日前已赴「重寧海鮮號」攤位、羊肉產品供應商稽查。圖／新北衛生局提供
新北衛生局日前已赴「重寧海鮮號」攤位、羊肉產品供應商稽查。圖／新北衛生局提供

新北市日前發生「掛羊頭賣豬肉」事件，北市議員王欣儀擔心，我國食安出現危機，有詐欺、假冒問題，中央無做為，蔣市府也該把關。北市衛生局說，9月會提前抽查相關食品，也會提高羊肉抽查比例，若違反食安法將裁罰4萬至400萬罰鍰；北市府市場處回應，目前查獲羊肉攤商皆有出貨證明，若有攤商販售不實產品，最嚴重可收回攤位。

王欣儀指出，有不肖業者將豬肉加工後，偽裝成高價羊肉牟取暴利，豬肉包裝上還標明USA。依食藥署統計，今年1月至8月25日止，已有9070噸的美豬進口台灣，消基會5月調查竟找不到蹤跡，蔡政府2021年宣布同意美國萊豬進口時，承諾為消費者把關的各項措施根本是虛晃一招。

王欣儀表示，中央無作為，必須靠地方政府來把關，她要求蔣市府應雷厲風行，盡速展開全面性的「肉加工品動物性成分鑑別檢驗」並確實查核產品來源。

市場處回應，今年針對違法屠宰查緝共查核16攤羊肉零售攤位，經查皆有進口羊肉檢疫證明文件及上游廠商出貨證明。後續將函請轄管公有零售市場、攤販、超市等，加強宣導攤商貨源食材確實標示，勿販賣標示不實肉品。

若碰上販售不實商品的攤商，市場處說明，市府會先開勸導單給攤商，令限期改善，若期限內仍未改進，第二次勸導就會停業處分3至7日，1年內收到3次以上停業處分，就會與攤商終止契約、收回攤位。

北市衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，衛生局每年會安排例行性加工品肉成分鑑定30件，例如宣稱是牛肉丸卻有混豬成分。今年原訂11月，因應新北假羊肉事件，北市將提前於9月初執行並調整抽驗件數比例

陳怡婷指出，市面上以雞豬牛肉的產品居多，羊肉產品較少，因此以往抽驗羊肉比例相對少，9月將抽驗比例調高至3分之1、10件，並聚焦在肉片而非加工品，主要通路包含傳統市場、火鍋店與燒烤店，若違反食安法可罰4萬至400萬元罰鍰。

北市府法務局提醒，若消費者主張其所購買羊肉肉品，實際為豬肉並非羊肉，可依民法規定，向賣家主張受詐欺，要求退費，如因誤食造成損害者，得檢具受損害證明，向賣家請求賠償。

新北市的「重寧海鮮號」被爆掛羊頭賣豬肉，花蓮衛生局日前配合檢警前往位於花蓮市的上游廠商稽查，將兩件「羊肉捲」寄送檢驗，確定成分。圖／花蓮衛生局提供
新北市的「重寧海鮮號」被爆掛羊頭賣豬肉，花蓮衛生局日前配合檢警前往位於花蓮市的上游廠商稽查，將兩件「羊肉捲」寄送檢驗，確定成分。圖／花蓮衛生局提供

豬肉 衛生局

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