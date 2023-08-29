豔紅鳳凰木紅傘今年悄悄遲到 板橋夏末限定河濱景觀

時序已過立秋，新北板橋一帶河濱自行車道旁，已有如火焰般艷紅的鳳凰木綻放中，赤紅的花朵點綴大片河水藍與草地綠，讓河濱有著季節限定的特別景觀。

新北高灘處指出，鳳凰木又名火鳳凰，是極具觀賞性的景觀樹木，由於紅色花朵隨著樹冠橫展而下垂，生動猶如鳳凰飛舞於河濱綠油油的草地上。鳳凰木往年約5月底至6月初畢業的季節盛開，今年新北河濱鳳凰木卻在8月才悄悄綻放，民眾可欣賞最後一波鳳凰木紅傘美景。鳳凰木又名「影樹」，花滿時，視覺上把整條自行車道染得鮮紅，因羽狀複葉將樹冠覆蓋呈傘狀，成為有效的遮蔭樹，民眾可駐足樹下休憩乘涼。

高灘處表示，鳳凰木原產於非洲馬達加斯加，更被譽為「世界色彩最鮮艷的喬木」，近期在新北河濱綻放，將自行車道妝點得煥然一新。鳳凰木盛開的地點就位於新北大漢溪右岸新海橋至大漢橋間河濱公園，民眾可趁著好天氣至新北河濱遊玩，享受夏末限定的獨特景觀。