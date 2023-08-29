快訊

發不自殺聲明 王鴻薇指鄭永金家族炒9綠電公司套錢

海豚灣戀人童星殺人判關17年被通緝 共犯最終判決也出爐了

美女眼科醫師上電視爆前夫精子少 她拒和解法院判決出爐了

豔紅鳳凰木紅傘今年悄悄遲到 板橋夏末限定河濱景觀

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北板橋一帶河濱自行車道旁，已有如火焰般艷紅的鳳凰木綻放中，赤紅的花朵點綴河濱草地。圖／新北高灘處提供
新北板橋一帶河濱自行車道旁，已有如火焰般艷紅的鳳凰木綻放中，赤紅的花朵點綴河濱草地。圖／新北高灘處提供

時序已過立秋，新北板橋一帶河濱自行車道旁，已有如火焰般艷紅的鳳凰木綻放中，赤紅的花朵點綴大片河水藍與草地綠，讓河濱有著季節限定的特別景觀。

新北高灘處指出，鳳凰木又名火鳳凰，是極具觀賞性的景觀樹木，由於紅色花朵隨著樹冠橫展而下垂，生動猶如鳳凰飛舞於河濱綠油油的草地上。鳳凰木往年約5月底至6月初畢業的季節盛開，今年新北河濱鳳凰木卻在8月才悄悄綻放，民眾可欣賞最後一波鳳凰木紅傘美景。鳳凰木又名「影樹」，花滿時，視覺上把整條自行車道染得鮮紅，因羽狀複葉將樹冠覆蓋呈傘狀，成為有效的遮蔭樹，民眾可駐足樹下休憩乘涼。

高灘處表示，鳳凰木原產於非洲馬達加斯加，更被譽為「世界色彩最鮮艷的喬木」，近期在新北河濱綻放，將自行車道妝點得煥然一新。鳳凰木盛開的地點就位於新北大漢溪右岸新海橋至大漢橋間河濱公園，民眾可趁著好天氣至新北河濱遊玩，享受夏末限定的獨特景觀。

新北板橋一帶河濱自行車道旁，已有如火焰般艷紅的鳳凰木綻放中，赤紅的花朵點綴河濱草地。圖／新北高灘處提供
新北板橋一帶河濱自行車道旁，已有如火焰般艷紅的鳳凰木綻放中，赤紅的花朵點綴河濱草地。圖／新北高灘處提供
新北板橋一帶河濱自行車道旁，已有如火焰般艷紅的鳳凰木綻放中，赤紅的花朵點綴河濱草地。圖／新北高灘處提供
新北板橋一帶河濱自行車道旁，已有如火焰般艷紅的鳳凰木綻放中，赤紅的花朵點綴河濱草地。圖／新北高灘處提供
新北板橋一帶河濱自行車道旁，已有如火焰般艷紅的鳳凰木綻放中，赤紅的花朵點綴河濱草地。圖／新北高灘處提供
新北板橋一帶河濱自行車道旁，已有如火焰般艷紅的鳳凰木綻放中，赤紅的花朵點綴河濱草地。圖／新北高灘處提供

新北 自行車 車道

延伸閱讀

運動縣市調查台中6都第二 自行車道74萬公尺等6項居冠

新北囤房稅三讀通過 自公布日施行

新北淡水婦人疑墜樓 送醫急救中

新北囤房稅通過 藍綠黨團隔空交火

相關新聞

北市衡陽路4連棟 升格市定古蹟

清末就落成的北市中正區衡陽路4連棟店屋在2006年已登錄為歷史建築，屋主今年6月提出申請希望成為古蹟，北市文化局昨開文資...

豔紅鳳凰木紅傘今年悄悄遲到 板橋夏末限定河濱景觀

時序已過立秋，新北板橋一帶河濱自行車道旁，已有如火焰般艷紅的鳳凰木綻放中，赤紅的花朵點綴大片河水藍與草地綠，讓河濱有著季...

台灣設計展10月鶯歌登場 假日預估湧20萬人次

2023台灣設計展今年10月6日至22日將在新北市鶯歌區登場，新北市交通局在今道安會報提出專案疏運報告指出，預估平日會有...

北捷列車遭違法塗鴉 塗鴉者恐面臨百萬罰鍰

台北捷運24日凌晨發現北投機廠一部電聯車車廂外部遭塗鴉，當下立即通報北市捷警隊並調閱監視器畫面。除嚴厲譴責違法塗鴉行為外...

北市總預算案 歲出破1900億創新高

台北市長蔣萬安昨在市政會議首次拍板通過總預算案，歲出核列1908億餘元，首度突破1900億元創下新高，成長133.19億...

北峰寺欄阻臨湖步道 惹議

新北市汐止區北峰寺整修朝山道路人行道，設護欄阻斷金龍湖步道入口，有人質疑枉費前人辛苦築造石階步道，到頭來白忙一場。寺方回...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦