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台灣設計展10月鶯歌登場 假日預估湧20萬人次

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天主持道安會報。記者葉德正／新北報導
新北市長侯友宜今天主持道安會報。記者葉德正／新北報導

2023台灣設計展今年10月6日至22日將在新北市鶯歌區登場，新北市交通局在今道安會報提出專案疏運報告指出，預估平日會有9萬人次湧入鶯歌地區，假日可達20萬人次，推估在下午2時至5時將達最高峰，除台鐵、公車加開、加密班次，市府也在鳳鳴重劃區設置停車場後，由接駁專車載往會場，全力備戰可能引發的交通亂象。

新北市府主辦的台灣設計展，本次展區包含新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館、國民運動中心與同慶市民活動中心，今年台灣設計展主題「○起來」（圈起來），以新北眾人之聲，打造城市混音共鳴，由美術館新地標為核心，將設計能量擴散至全市29個行政區。　　　

新北市交通局預估平日會湧入9萬人次，假日則可能高達20萬人次，對鶯歌地區交通壓力龐大，在外車進入部分，交通局將設置外圍攔截導引，提高外圍停車意願，並隨時發布停車場資訊，只要滿場就驅離；另交通局也會在鳳鳴重劃區設置停車接駁，引導民眾把車開到這後，再搭接駁車進入鶯歌展場。

在大眾運輸部分，台鐵鶯歌站針對北上與南下都有加開班次、加掛車廂，既有六條公車路線可串接桃園、北市與新北各地，同樣會增開班次與加密班距，鼓勵民眾使用大中運輸工具。

尤其10月7日、8日有煙火施放，交通局也提醒民眾台鐵車次時刻與末班車時間，還有人流疏散動線，讓民眾能順利返家。

新北市交通局交安科長林碧芬表示，交通局在先前美術館開園、7月城市藝術節已預先針對周邊交通壓力測試並改善問題，也假設三種人車潮情形模擬應變措施，希望讓活動能夠順利進行。

道安顧問、警大交通系助理教授陳艾懃表示，鶯歌展區非常大，交維報告看不出實際人潮、車潮流動情形，展場節點的人車動線，都要再掌握，另如何透過網路、科技即時提供民眾相關交通訊息需加強；道安顧問、陽明交大運輸與物流管理系教授鍾易詩則說，預估假日人潮非常多，市府應該推出離峰套票等方式，讓人潮能夠平衡。

道安顧問、前北市交通局長陳學台則說，台鐵看來會是這次重要疏運工具，但加開班次的時間與下午人潮尖峰時間應要更精準對接，市府應該跟台鐵再次確認。

新北市交通局今天提出台灣城市設計展交通運轉接駁及整體疏運計畫。記者葉德正／新北報導
新北市交通局今天提出台灣城市設計展交通運轉接駁及整體疏運計畫。記者葉德正／新北報導

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