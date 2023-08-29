台灣設計展10月鶯歌登場 假日預估湧20萬人次

2023台灣設計展今年10月6日至22日將在新北市鶯歌區登場，新北市交通局在今道安會報提出專案疏運報告指出，預估平日會有9萬人次湧入鶯歌地區，假日可達20萬人次，推估在下午2時至5時將達最高峰，除台鐵、公車加開、加密班次，市府也在鳳鳴重劃區設置停車場後，由接駁專車載往會場，全力備戰可能引發的交通亂象。

新北市府主辦的台灣設計展，本次展區包含新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館、國民運動中心與同慶市民活動中心，今年台灣設計展主題「○起來」（圈起來），以新北眾人之聲，打造城市混音共鳴，由美術館新地標為核心，將設計能量擴散至全市29個行政區。

新北市交通局預估平日會湧入9萬人次，假日則可能高達20萬人次，對鶯歌地區交通壓力龐大，在外車進入部分，交通局將設置外圍攔截導引，提高外圍停車意願，並隨時發布停車場資訊，只要滿場就驅離；另交通局也會在鳳鳴重劃區設置停車接駁，引導民眾把車開到這後，再搭接駁車進入鶯歌展場。

在大眾運輸部分，台鐵鶯歌站針對北上與南下都有加開班次、加掛車廂，既有六條公車路線可串接桃園、北市與新北各地，同樣會增開班次與加密班距，鼓勵民眾使用大中運輸工具。

尤其10月7日、8日有煙火施放，交通局也提醒民眾台鐵車次時刻與末班車時間，還有人流疏散動線，讓民眾能順利返家。

新北市交通局交安科長林碧芬表示，交通局在先前美術館開園、7月城市藝術節已預先針對周邊交通壓力測試並改善問題，也假設三種人車潮情形模擬應變措施，希望讓活動能夠順利進行。

道安顧問、警大交通系助理教授陳艾懃表示，鶯歌展區非常大，交維報告看不出實際人潮、車潮流動情形，展場節點的人車動線，都要再掌握，另如何透過網路、科技即時提供民眾相關交通訊息需加強；道安顧問、陽明交大運輸與物流管理系教授鍾易詩則說，預估假日人潮非常多，市府應該推出離峰套票等方式，讓人潮能夠平衡。

道安顧問、前北市交通局長陳學台則說，台鐵看來會是這次重要疏運工具，但加開班次的時間與下午人潮尖峰時間應要更精準對接，市府應該跟台鐵再次確認。