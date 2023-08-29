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蔣萬安今啟程赴上海 綠黨團：應要求中共停止惡意行為

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右三）率團至上海參加雙城論壇。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安（右三）率團至上海參加雙城論壇。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安上午啟程赴上海，參加雙城論壇。台北市議會民進黨團表示，蔣萬安應為台灣人民表達心聲，當面向中共提出嚴正抗議，要求停止對台灣的各種惡意行為，並雙向展現善意。

民進黨黨團總召簡舒培上午代黨團發出聲明表示，蔣萬安今率團前往上海出席雙城論壇，把此行定調為「市政交流」，無視近日中共對台灣文攻武嚇加劇行徑。民進黨台北市議會黨團認為，蔣萬安做為中華民國首都市長，應當面向中共表達台灣人民的抗議。

近日中共連續發動軍演、共機共艦侵擾、禁台灣芒果、分化我國中美洲議會席位等作為，此前還用分裂國家罪的無端指控限制台北市民富察的行動自由。顯示中共對台灣仍沒有釋出善意。

民進黨台北市議會黨團認為，蔣萬安身為首都市長，應該藉由雙城論壇替台灣人民發聲，當面向中共提出嚴正抗議，要求停止對台灣的各種惡意行為，並雙向展現善意。如果中共不願回應，蔣萬安市長應慎重考慮是否繼續舉辦下屆論壇。

雙城論壇 蔣萬安

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