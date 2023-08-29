北捷列車遭違法塗鴉 塗鴉者恐面臨百萬罰鍰

台北捷運24日凌晨發現北投機廠一部電聯車車廂外部遭塗鴉，當下立即通報北市捷警隊並調閱監視器畫面。除嚴厲譴責違法塗鴉行為外，後續將提起民事求償訴訟，塗鴉者還得面臨100萬元罰鍰；由於台中捷運及高雄捷運也發生同樣塗鴉事件，將研議聯手求償。

台北捷運表示，經調閱監視器畫面發現，24日清晨2時54分，2名塗鴉客進入北投機廠駐車區，於其中一部電聯車第1、2節車廂上塗鴉，塗鴉面積約15公尺 × 1.5公尺，3時24分許完成塗鴉，3時29分攀爬圍籬由大業路527巷離去，該部列車已於24日下午完成清潔復原工作。

對此，台北市捷運警察隊今表示，目前正在擴大調閱監視器偵辦中，不排除為同一集團所為，已經和北投分局成立專案小組調查，全力緝凶。

台北捷運說，若北捷遭人闖入塗鴉，在列車復原期間會無法上線載客營運，可能影響服務品質，旅客權益受影響，且軌道區均有高壓電布設，侵入人員有遭電擊危害風險；於列車車體噴漆，除可能損傷車體外，人員清除時若不慎，也可能造成危害。