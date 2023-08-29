快訊

曾被勸女孩不必讀書 日本物理學家帶娃發表論文成傳奇

im.B吸金90餘億！檢方起訴主嫌曾耀鋒等31人、盛竹如代言獲不起訴

研究揭僅3個稍微不健康的中年特徵 早逝的可能性就會高出三分之一

學生疑教職員霸凌輕生 校方調查結果：前學務主任霸凌案不成立

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市今年二月有一名男高中生疑因教職員霸凌輕生，被停聘的前學務主任經校方重啟調查，調查結果在開學前已出爐，仍認定是前學務主任管教失當，霸凌未成案。

針對不當管教記過處分，台中市教育局近期將召開教師專業審查委員會進行審議；這所市立高中疑似校園霸凌案，校方昨天一整天開會討論，今年6月26日函報調查報告至台中市教育局，教育局審閱後認為仍有外界關注事證及疑點待釐清，7月4日退請學校重啟調查。

本來被停聘3個月的前學務主任，6月底停聘期滿後復聘，又引起外界質疑，教育局重申相關被調查人員在調查期間不應復職，校方7月26日召開會議，決議前學務主任再停聘一個月。

明天將開學，前學務主任停聘將於31日期滿，校方昨天一整天開會，未接媒體電話，疑霸凌調查已有結果。校方表示，經霸凌因應小組重新啟動調查後，仍認定前學務主任為管教失當，霸凌案不成立。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

主任 霸凌 教育局

延伸閱讀

圖表看時事／遭質疑「重調查、輕輔導」看懂霸凌防制準則怎麼修

圍棋／蘇聖芳指控欠薪、遭霸凌 體育署、國訓中心回應了

登革熱疫情升溫逢開學 北市家長憂校園防疫

圍棋／控周俊勳性騷蘇聖芳淚訴 訓練期間還遭隊友霸凌嘲笑

相關新聞

北市衡陽路4連棟 升格市定古蹟

清末就落成的北市中正區衡陽路4連棟店屋在2006年已登錄為歷史建築，屋主今年6月提出申請希望成為古蹟，北市文化局昨開文資...

台中市公車司機減少16%、265人 現職司機說出原因

台中市各高中職以下學校明天開學，700路跳蛙公車因駕駛不足，每日班次從12班縮減為8班，台中市交通局表示，與疫情前相比，...

北捷列車遭違法塗鴉 塗鴉者恐面臨百萬罰鍰

台北捷運24日凌晨發現北投機廠一部電聯車車廂外部遭塗鴉，當下立即通報北市捷警隊並調閱監視器畫面。除嚴厲譴責違法塗鴉行為外...

北市總預算案 歲出破1900億創新高

台北市長蔣萬安昨在市政會議首次拍板通過總預算案，歲出核列1908億餘元，首度突破1900億元創下新高，成長133.19億...

北峰寺欄阻臨湖步道 惹議

新北市汐止區北峰寺整修朝山道路人行道，設護欄阻斷金龍湖步道入口，有人質疑枉費前人辛苦築造石階步道，到頭來白忙一場。寺方回...

因應淡北道路施工 配套多管齊下

銜接雙北的「淡北道路」力拚今年底動工，工期約5年半，地方開始憂心交通黑暗期。新北市工務局表示，已和台北及中央建立合作平台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦