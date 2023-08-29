學生疑教職員霸凌輕生 校方調查結果：前學務主任霸凌案不成立

台中市今年二月有一名男高中生疑因教職員霸凌輕生，被停聘的前學務主任經校方重啟調查，調查結果在開學前已出爐，仍認定是前學務主任管教失當，霸凌未成案。

針對不當管教記過處分，台中市教育局近期將召開教師專業審查委員會進行審議；這所市立高中疑似校園霸凌案，校方昨天一整天開會討論，今年6月26日函報調查報告至台中市教育局，教育局審閱後認為仍有外界關注事證及疑點待釐清，7月4日退請學校重啟調查。

本來被停聘3個月的前學務主任，6月底停聘期滿後復聘，又引起外界質疑，教育局重申相關被調查人員在調查期間不應復職，校方7月26日召開會議，決議前學務主任再停聘一個月。

明天將開學，前學務主任停聘將於31日期滿，校方昨天一整天開會，未接媒體電話，疑霸凌調查已有結果。校方表示，經霸凌因應小組重新啟動調查後，仍認定前學務主任為管教失當，霸凌案不成立。

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