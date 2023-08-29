專家預估 囤房稅對建商影響較大

新北市議會審議通過新版房屋稅徵收率自治條例，持有3戶以上非自住房屋者，每戶稅率提高至3.6%。房市、不動產專家預估新北開徵囤房稅，及中央的囤房稅2.0草案，恐讓房東轉嫁，租金恐有一波漲幅，對抑制房價卻未必有幫助；也指明年中央全國總歸戶實施，最高稅率將調整到4.8%，新北市現在通過囤房稅只是「虛功」。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨說，行政院已拍板「房屋稅差別稅率2.0方案」，將改採全國歸戶，調高非自住房屋法定稅率為2%至4.8%，對建商影響較大。對民眾來說，提高房屋稅率很可能轉嫁給租客，建商雖有影響但有很多招可「減稅」，如過戶給員工等。

徐佳馨指出，年底中央調整的囤房稅對新成屋的影響大，因中古屋房屋稅本就很低，影響不大，比如大安區忠孝東路中古屋一年持有的房屋稅才1萬多，調成4.8%成4萬多房屋稅，也不會讓持有者拋售價值高的房屋。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴指出，中央推囤房稅2.0，建商壓力較大，但對房市影響較小，因為台灣房屋稅基很低，2.0版本通過後也只會增加幾千元，不會出現囤房稅讓房價下修情況，大戶、建商稅負增加的金額可能轉嫁給租客，預期租金面臨一波漲幅。

陳傑鳴說，中央推出打房政策像是平均地權條例等，今年房市買氣下降，可能會創下次新低，雖房價下修機會低，但民眾不用太絕望，因為目前房市出現漲不動的現象，有些投資客資金比較緊的甚至出現賠售案例。