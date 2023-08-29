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藍綠折衝 新北囤房稅9月起實施

聯合報／ 記者葉德正劉懿萱／新北報導
實施時間吵翻天 新北市囤房稅昨天三讀過關，但是因為藍、綠議員對實施時間吵翻天，在議場有不少爭執。記者葉德正／攝影
實施時間吵翻天 新北市囤房稅昨天三讀過關，但是因為藍、綠議員對實施時間吵翻天，在議場有不少爭執。記者葉德正／攝影

「新北市房屋稅徵收率自治條例」昨天三讀過關，完成六都囤房稅最後一塊拼圖。但因藍、綠議員對實施時間吵翻天，最後決定9月1日生效，新北財政局表示，明年7月開徵的囤房稅將有2個月採舊制、10個月新制，未來每年可增5.3億元稅收。

新北囤房稅比一比 製表／葉德正
新北囤房稅比一比 製表／葉德正
昨天通過的新北市囤房稅，3戶以內屬自住房屋稅，維持稅率1.2%；非自住房屋則採差別稅率，第1戶1.5%、2戶2.4%，3戶以上最高3.6%。囤房稅上路後，約2.99萬人受影響，這2.99萬人持有8.96萬戶非自住住宅，其餘98%民眾不會受到影響。

由於中央日前擬定「囤房稅2.0」，稅率由1.5%至3.6%上調至2%至4.8%，稅率較地方自治條例高，財政局長陳榮貴表示，將待中央法令通過後，再行修正自治條例。

新北市目前是6都唯一沒有囤房稅的直轄市，屢遭綠營批評，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜的「居住正義」是喊假的。臨時會前，藍、綠就為囤房稅激烈交戰，加上居住正義大遊行，藍營認為，只有盡速通過囤房稅，才能挽救侯友宜居住正義不足的地方。但過去反對囤房稅者多為藍營議員，臨時會開議前，國民黨團書記長廖先翔還特地辦黨團會前會溝通，力拚法案過關。

昨日大會綠營議員先出招，將原本排在第二案的囤房稅提前到第一案討論，藍、綠議員同聲附議通過；綠營算盤要直接過關，提案停止討論逕付表決及二、三讀，但藍營議員希望「充分討論」，輪番舉手發表意見，遭綠營質疑技術性拖延議程。

民進黨議員李宇翔直言，會擁有超過4戶的民眾占極少數，國民黨這麼踴躍發言「應是打到痛點」；國民黨議員陳明義馬上反駁，國民黨恨不得要通過自治條例，但應讓議員把話講完。

藍營議員連斐璠說，新北市房屋稅成長率10年來已超過5成，今年房屋基本單價、地段率又要調，她對條例通過沒意見「少數服從多數」，但須把問題點出；藍營議員黃永昌反對通過，要求市府先凍漲地段率。

審議過程中，國民黨議員周勝考一度以「保護市民權益」為由，要求明年7月1日再上路；但財政局長陳榮貴直言，明年7月中央版本都上路了，屆時地方自制條例還須再修正。在主席、副議長陳鴻源準備敲槌通過時，周大聲在台下抗議，最後仍在藍綠折衝下，決定今年9月就實施，但不溯及既往。

議員 國民黨

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