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因應淡北道路施工 配套多管齊下

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導

銜接雙北的「淡北道路」力拚今年底動工，工期約5年半，地方開始憂心交通黑暗期。新北市工務局表示，已和台北及中央建立合作平台，施工中、完工後交通都有完整配套，包含協調北捷尖峰時段縮短班距、協調客運增加班次、建置周邊智慧交通管理路網，減緩衝擊。

工務局長祝惠美說，2020年11月起就成立交通專案小組，包含交通部公路總局、雙北市交通局與雙北捷運公司等，以北台灣生活圈角度來討論相關問題，減少民眾擔憂。小組成立迄今已開21次會議，配套措施及應變機制都有具體規畫，並公開在淡北道路專案網站。

新工處長王益翔說明，淡北道路施工期間，已協調北捷將淡水站平日上午尖峰班距縮短為平均5分30秒；公車若運能不足，將協調客運業者機動調整班距及增開班次，如有搭乘跳蛙公車需求，也可利用手機App登記，達一定人數即可開通路線，滿足通勤及通學需求。

交通管理方面，雙北已在淡北道路周邊部署智慧交通管理路網，範圍含蓋北投大度路、士林環河北路、淡水民權路、八里龍米路等路段，可即時監控車流狀況，並由公路總局與台北市、新北市交控中心成立三方合作平台，若大度路車流量達一定程度，將啟動交通管制機制，搭配北台灣智慧交控系統，導引車輛改行淡江大橋，分流車輛。

市議員鄭宇恩指出，民眾憂心交通黑暗期，尤其是關渡一帶的落墩工程，市府在動工前要確認北捷班距有加密，讓民眾有適應期，也要做好坪頂路替代道路指引。市議員陳偉杰也主張，捷運必須加密，加快疏運效能。

北捷

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