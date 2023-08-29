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北峰寺欄阻臨湖步道 惹議

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北報導
新北市汐止區北峰寺整修朝山道路人行道，有人質疑護欄阻斷通往金龍湖步道。記者邱瑞杰／攝影
新北市汐止區北峰寺整修朝山道路人行道，有人質疑護欄阻斷通往金龍湖步道。記者邱瑞杰／攝影

新北市汐止區北峰寺整修朝山道路人行道，設護欄阻斷金龍湖步道入口，有人質疑枉費前人辛苦築造石階步道，到頭來白忙一場。寺方回應，因為步道不平整，加上山坡有蛇才封閉。汐止區公所表示，既成道路、人行道和護欄目前由公所管理，開口處得顧慮安全與地主同意，不能隨意打開。

汐止區湖前街110巷是北峰寺聯外道路，寺方22年前在道路旁設置木棧道，方便民眾朝山。木棧道因樹木生長等因素毀損，寺方6年前以混凝土重修人行道，地面鋪設地磚，並設置金屬護欄，防範有人跌落山坡。

本報接獲投訴指，人行道旁設有水深危險告示，代表當地通往金龍湖的步道確實存在。前人辛苦搬運石板、石塊，築造步道連接北峰寺朝山道路和金龍湖涼亭，結果北峰寺設置護欄擋住出入口，步道就斷了。

投訴人說，前人不知花了多少金錢，流了多少汗水，眾人一塊塊石板慢慢搬，後人才有步道可走，結果就因為北峰寺「勢利」，設護欄一圍就完了。

北峰寺回應，朝山道路、人行道都是寺方土地，連接金龍湖的山坡地分屬建商和寺方。因步道欠缺維護，已不平整，加上有龜殼花等蛇類出沒，遊客衍生的垃圾問題也棘手，才設護欄阻隔。想要到北峰寺的民眾，可沿環湖步道多走200公尺，從110巷口上山。

汐止區公所表示，湖前街110巷是私有地既成巷道，路面、人行道和護欄由公所管理。該條步道位在私有地上，重新開放行走前，須徵得地主同意。

人行道 汐止

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