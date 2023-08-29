北市衡陽路4連棟 升格市定古蹟

清末就落成的北市中正區衡陽路4連棟店屋在2006年已登錄為歷史建築，屋主今年6月提出申請希望成為古蹟，北市文化局昨開文資會，有審議委員認為其中兩棟的內部裝修已經明確，不應提升古蹟，但多數委員認同4連棟的稀有性，通過成為市定古蹟，也讓北市直轄市定古蹟增加到182處。

衡陽路54、56、58、60號店屋建於清末1912年到1920年間，日據初期曾改建1次，仍保留原有構造與空間形式，是衡陽路歷史發展重要例證，隨衡陽路文化資產指定越來越多，4棟屋主認為，有成為古蹟資格條件，委託建築師事務所申請，文資委員也兩次到場會勘。

委員認為，建物表現日治時期店屋仿西洋建築風格特色，在建築材料鋼筋混凝土、木及磚等混合形式構造，建物內部線腳、泥塑裝飾燈座尚存，保有百年前的營造技術與設計特色。也有委員認為，有兩棟建築內部裝修較大，不應該被提升古蹟身分，維持歷史建築即可。

經過討論後，多數委員認為該建物歷史意義重大，且4連棟形式店屋，基本建築架構尚存，實屬罕見，具稀少性、不易再現，4案經過表決皆通過。

屋主表示，當年在審議時市府就希望變成市定古蹟，不過當初想保留彈性沒有同意，後來發現很多民眾、文資學者都會來欣賞，覺得應該要為台北市留點什麼，因此決定申請，這樣結果也是實至名歸，心情上很平靜。

當地建國里里長許瀞尹也提到，大多數古蹟都公家的，很少有私人地主願意主動申請古蹟，這4棟屋主願意為北市文化貢獻，讓他很感動，政府應設立鼓勵機制，讓其他屋主願意響應。

文化資產科長邱稚亘表示，私人古蹟屋主仍可以入住，不過會希望一年有一定天數，可以讓民眾參觀，並展示重要區域。