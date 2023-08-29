北市總預算案 歲出破1900億創新高

台北市長蔣萬安昨在市政會議首次拍板通過總預算案，歲出核列1908億餘元，首度突破1900億元創下新高，成長133.19億元，增幅7.50%，以教育科學文化支出、經濟發展支出、政務支出分別為比重最高的前3項，歲入1842億元也創近年新高。

歲出增加第一名的教科文支出，主要是補助地方教育發展基金，較上年度增加43.70億元。教育局表示，其他還有增編113年調薪及晉級等用人費用、年金改革挹注退撫基金、113年全國中等學校運動會經費、學前教育補助及特教政策、校園改善環境一般性補助款等。

其他經濟和政務支出，包括道路及橋梁工程、衛生下水道與河川及雨水下水道工程、公共用地補償費、老人健保費補助、發放中低收入老人生活津貼、重陽節禮金、低收入戶生活扶助、生育獎勵金、兒童托育補助等。

至於總預算案歲入，主計處計列1842.29億元，較112年度增加92.07億元，增幅5.26%；其中稅課收入、補助及協助收入、營業盈餘及事業收入為比重最高的前3項，中央統籌分配稅款更增加272.48億元。

國民黨議員秦慧珠指出，預算創新高，顯示蔣萬安突破以往預算框架，花更多錢做更多建設，歲入歲出相抵並沒有舉債，財務操作還是審慎處理，可看出蔣萬安增加建設企圖心。

秦慧珠說，但公車捷運的補助增加，顯示交通「一年不如一年」，賺錢能力不足，需要市府挹注，另外要注意的是，今年歲入增加最多的是中央統籌分配款92億，靠中央比較多，自己增加的能力，顯得不足。捷運部分，蔣萬安日前向行政院長陳建仁請命補助400多億，但中央還沒有核定，若不補助，這個洞會很大，市府要留意。

民進黨議員許淑華表示，教科文支出部分，雖然補助地方教育發展基金增加最多，但台北市很多校舍老舊，甚至連地板損壞修繕都很慢，若循正常公務預算，緩不濟急，用基金最快，補助基金增加43億元還不夠，應該要再增加。