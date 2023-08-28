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江宏傑桌球館28日起暫停營業 北市府將行政調查

中央社／ 台北28日電
桌球選手江宏傑。本報系資料照片
桌球選手江宏傑。本報系資料照片

桌球選手江宏傑開設的桌球館今天起暫停營業，北市體育局和消保官下午到場查察，大門深鎖且無人回應。體育局說，將盡速召開行政調查會議，請負責人出面說明。

江宏傑今天透過經紀人回應中央社記者：「球館目前暫時關閉，後續會員相關權益會盡快公告。」

由江宏傑所籌設、位於台北市南港區的球館「ONWARD tt 乒乓吧」去年4月開幕，昨天透過臉書粉絲專頁公告暫停營業，表示因內部營運與財務問題，8月28日起暫停營運，暫停期間內部股東協商後，再另行公告。如有任何相關問題請洽官網或粉絲頁私訊。

訊息公告後，許多學員和家長都留言表達支持，包括「環境很棒，教練教學很用心」、「期待短暫休息重整後再出發」、「願為推廣台灣桌球普及盡心盡力十分難能可貴，期待很快可以再與大家見面」，但也有人詢問「想了解剩餘課程如何處理」。

針對相關消費糾紛，台北市政府消保官今天會同體育局到「ONWARD tt 乒乓吧」查核，現場大門深鎖且未營業。

台北市法務局消保官邱家梁受訪時表示，因現場場館經按鈴及電話聯繫都無人回應，後續將由體育局行政調查。

邱家梁提醒，消費者若當初是以信用卡刷卡付費，持卡人可向發卡銀行申請信用卡爭議帳款，所需的停業證明應得以業者8月28日的停業公告為之；若是以現金付款者，則可向法院聲請核發支付命令，以保障自身權益。

體育局也表示，已在今天下午會同法務局到場館查察，現場大門深鎖無人應答，後續將盡速召開行政調查會議，請負責人出面說明。

體育局提醒，若消費者以資融分期付款，因業者無法提供服務，可以依健身中心定型化契約應記載及不得記載事項等規定，終止消費借貸契約，並向貸款機構申請止付未提供服務部分的貸款餘額。

體育 北市 消保官

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