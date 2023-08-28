登革熱疫情升溫逢開學 北市家長憂校園防疫
全台登革熱疫情急劇升溫，目前北市已出現4例本土登革熱個案，由於周三就要開學，不少家長擔心登革熱入侵校園恐影響孩子，北市教育局日前發函要求各校定期巡檢校園環境，要求針對潮濕及植栽密集處落實清消，清除積水容器、刷洗盆栽底盤，副市長林奕華今天也前往校園視察，並呼籲校方千萬不可掉以輕心。
根據衛生局統計，今年截至8月26日晚上9點，北市累計31例登革熱確診病例，其中境外移入27例，本土病例4例，分別居住在大同區1例、文山區2例、北投區1例。
周三即將開學，不少家長也擔心，校園是否會成為登革熱疫情破口，各校防疫是否到位，林奕華強調，9、10月會迎來登革熱高峰月，教育局也有發文要求各校開學前做好相關防疫措施，她也提醒學校，今年狀況不太一樣，整個疫情快速升溫，絕對不可掉以輕心。
林奕華今天特別到文山區景興國小巡查，校方除了定期巡檢校園積水容器等處外，於8月2日配合健康服務中心完成校內登革熱及腸病毒防治檢視，清理校園內生態池及景觀池、清刷操場青苔。8月25日及27日進行校園病媒蟲害防治消毒，包括遊戲區、幼兒園、樓梯間、植栽區等，並預計在返校日及開學日進行大掃除及登革熱衛教宣導。
教育局也提醒，家長及師生若自登革熱流行地區返回者，請進行自我健康監測14天，若遭蚊子叮咬且出現發燒、頭痛、肌肉痛、關節痛、嘔吐、皮疹等疑似症狀應盡快就醫，北市目前雖非登革熱疫情熱區，但相關單位仍密切監控，請各級學校提高警覺，依教育局公文定期巡檢校園環境，針對潮濕及植栽密集處落實清消，清除積水容器、刷洗盆栽底盤。
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