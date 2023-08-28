淡水古蹟博物館夏令營有創意 扇步淡水印章圖維妙維肖
新北市立淡水古蹟博物館在滬尾小學校禮堂及滬水一方藝文空間3樓辦理兩梯次的「小小藝術家夏令營」活動由新北市國際藝術村的駐村藝術家聯手教學，在滬尾小學校禮堂所辦理的橡皮印章圖案，許多小朋友也選擇與淡水有關的圖案來刻劃在印章上，做成屬於自己的藝術小創作。
由新北市國際藝術村的8組駐村藝術家聯手教學，其中這一場的橡皮印章許多小朋友非常專注細心的在手中的刻畫動作上頭，淡水古蹟博物館表示，除了這一場，今年的「小小藝術家夏令營」活動包括張雅萍、林晏印、林晏竹、陳琇萍、簡俊成、李芊慧、劉時棟、佘心婷及程許忠，課程主題囊括藍曬、刺繡、皮革、素描、攝影等多元媒材。
淡水古蹟博物館副研究員廖康吾表示，在藝術家老師的教導下，讓孩子發揮創作，這次特別設計扇步淡水印章圖，利用簡單的技法來製作橡皮印章，精緻的圖案在橡皮章上面維妙維肖，再轉印在做好的扇形板上頭形成美麗的圖畫。不僅是讓孩子能夠創作屬於自己的作品，更是讓他們在暑假尾聲留下美好的回憶。
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