金山甘藷節眾望所「藷」焢窯趣 邀民買甘藷、做愛心

金山區甘藷節以「眾望所藷焢窯趣」為主題現場有千人焢窯體驗，邀請民眾一同焢窯體驗田園生活，來北海岸享受「吃當季、遊當地」的甘藷饗宴之旅。金山區公所推出金山紅心甘藷禮盒，每賣一箱就捐出10元補助金山偏鄉國小營養午餐經費！邀請民眾一起來買甘藷、做愛心！

而為了展現新北甘藷特色，活動前特別廣邀農友參加「甘藷王競賽」，並在甘藷節活動上由農業局長表揚，期待透過趣味、良性的競賽，能夠讓金山甘藷的品質越來越優良。

農業局長李玟表示，每年8、9月正是金山區特產甘藷的產季，緊鄰大屯山的北海岸，加上肥沃的火山黑壤土，且有陽明山系清泉灌溉及帶有鹽度的海風吹襲，造就金山的甘藷口感綿密細膩，甜度特別高，為了展現新北甘藷特色，活動前特別廣邀農友參加「甘藷王競賽」，藉由優良的品質來宣傳在地甘藷，除了甘藷外金山地區溫泉及金包里老街也聞名全國，在暑假的尾聲之際，歡迎大家一起攜家帶眷到北海岸來焢窯、泡溫泉、逛老街、嚐美食。

金山區長劉昌松表示，在暑假最後一個週末，有許多民眾帶小朋友來參加焢窯活動，活動會場除了有親子農田挖甘藷體驗、舞台有蘋果劇團兒童劇場表演、妮妮姊姊帶動跳活動及甘藷闖關活動等外，還有體驗DIY刮畫手作，夜間更有許多親子共同欣賞螢光棒螢火表演，今天的親子歡樂派對讓參加民眾在暑期的最後一個週末收穫滿滿。

金山甘藷節活動登場，也宣告金山甘藷盛產中，想要品嚐在地高品質甘藷的民眾，除了可到金山老街及金山地區農會展售中心購買外，也特別與中華郵政股份有限公司基隆郵局合作，推出金山紅心甘藷禮盒，在全台灣郵局皆能買到，也可以利用「i郵購」網站，搜尋「金山農會」及「金山嚴選」商城，輕鬆購買，而且每賣一箱就捐出10元補助金山偏鄉國小營養午餐經費！