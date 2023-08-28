衡陽路連棟歷史建築升格 北市再增4座市定古蹟

台北市文化局今開文資會，清末就落成的中正區衡陽路4連棟店屋，在2006年就已登錄為歷史建築，屋主今年6月提出申請希望成為古蹟，但有委員認為其中兩棟的內部裝修已經明確，不應提升古蹟，但經會議討論後多數委員認同四連棟的稀有性，通過成為市定古蹟。目前北市直轄市定古蹟增加到182處。

台北市中正區衡陽路54、56、58、60號店屋建於清末1912年到1920年間，日據初期曾改建1次，仍保留原有構造與空間型式，呈現日據時期市區改正見證，也是衡陽路歷史發展重要例證，在2006年登錄為歷史建築。

全案歷經17年後，衡陽路文化資產指定越來越多，4棟屋主認為有成為古蹟資格條件委託建築師事務所申請，文資委員也兩次到該地會勘，委員認為，建物表現日治時期店屋仿西洋建築風格特色，在建築材料鋼筋混凝土、木及磚等混合形式構造，建物內部線腳、泥塑裝飾燈座尚存，保有百年前的營造技術與設計特色，

不過有委員則認為，有兩棟建築內部裝修較大，不應該被提升古蹟身份，認為應維持歷史建築，全案今天送進文資會討論，由於有委員對於這4棟建築物看法不同，因此分成4案處理，但經過討論後，認為該建物歷史意義重大，且4連棟形式店屋，基本建築架構尚存，於本區實屬罕見，具稀少性、不易再現，4案經過表決皆通過。

屋主表示，當年在審議時市府就希望變成市定古蹟，不過當初想保留彈性沒有同意，後來發現很多民眾、文資學者都會來欣賞，覺得應該要為台北市留點什麼，因此決定申請，這樣結果也是實至名歸，心情上很平靜。

當地建國里里長許瀞尹也提到，大多數古蹟都公家的，很少有私人地主願意主動申請古蹟，害怕影響自身財產，這4棟屋主願意為北市文化貢獻，讓他很感動，她認為，衡陽路上類似建物還很多，像這樣案例政府應設立鼓勵機制，讓其他屋主願意響應。

文化資產科長邱稚亘表示，包含後續修復計畫也會來協助屋主申請相關補助，他提到，私人古蹟屋主仍可以入住，不過會希望一年有一定天數可以進去參觀例如古蹟日或定時開放等，並針對重要區域展示。