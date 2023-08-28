處處有溫情 瑞芳關懷鄉土協會助受災戶重建家園

由瑞芳子弟組成的瑞芳關懷鄉土協會，愛心足跡遍及東北角地區，協助地方弱勢家庭修繕房屋，改善居家環境，而七月初水湳洞的一場大火，燒光了住戶安身立命的家，協會也動員將近20多名的志工進場展開家園修復工程，瑞芳區區長楊勝閔也特地到場關心，他也大讚協會的愛心化為行動力，讓社會處處有溫情。

頂著高溫炎熱的天氣，一群犧牲自己休假日的瑞芳關懷鄉土協會的夥伴們，大家正在為七月初水湳洞大火的受災戶重建家園，20多名協會成員，有的平時工作就是泥水，木工，水電，鐵工等各項專業人士，即使不具任何專業，但有一顆熱忱服務的心，還是能夠幫助到需要幫助的人。

瑞芳關懷鄉土協會理事長蘇有德說，七月初水湳洞的一場大火，除了帶走一條人命，也將住戶家園燒個精光，當天立刻連繫當地里長瞭解狀況，後經協會現場勘察開會決議協助重建家園，感謝經聯絡宏益玻璃慈善金會，義消第六大隊大隊長徐登賢，易展工程公司董事長簡登輝，慷慨解囊協助此次重建工程所需建材費用及鋁門窗施作，協會動員20餘名伙伴進場展開修復工程。

瑞芳區區長楊勝閔也到現場關心重建情形，他也表示很感謝瑞芳關懷鄉土協會還有各界善心人士，大家有錢出錢有力出力，讓瑞芳區較弱勢的邊緣戶，家園得以透過瑞芳關懷鄉土協會協助重建修繕，讓這些邊緣戶不用擔心經濟上的負擔，也能改善居家環境。