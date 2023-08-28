颱風尼莎泡水車慰助金補申請 期限至9月30日別錯過

去年颱風尼莎導致堤外停車場多台車輛泡水，北市停管處今天表示，考量部分車主沒在時限內申請慰助金，即日起至9月30日開放補辦。

去年10月，颱風尼莎來襲，與東北季風共伴效應造成強降雨，導致水位急速上漲。北市停車管理工程處以新聞稿表示，堤外停車場沒移走導致泡水的車輛，去年已發放泡水車慰助金，考量部分車主來不及在時限內申請慰助金，基於為民服務精神，今年開放補辦。

停管處提醒，申請時間自即日起至9月30日止，郵寄以郵戳為憑，親自辦理至當日下午5時，車主可至停管處官網下載申請書，並提供相關車輛泡水證明文件（含車輛泡水彩色照片）及領據，郵寄至停管處，或向停管處1樓服務台、海光公園地下停車場及前港公園地下停車場提出申請。

停管處表示，審核合格後，將發給每輛汽車新台幣2萬元、每輛機車2000元慰助金，符合資格之車主期限內儘速向停管處提出申請。