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北捷推共享傘266站可借 最長可租14天

中央社／ 台北28日電

北捷表示，與新創公司首度合作的「raingo共享傘」即日上路，全線117個捷運站共266個站點可借，首日最高39元，次日起每天20元，最長可借14天。

台北捷運以新聞稿表示，與新創公司樂眾科技首度攜手合作，首創於捷運全系統117個車站、共266個租借點提供「raingo共享傘」服務，即日起啟用，甲站租、乙站還，解決臨時用傘需求。

租借費用計算為第1小時新台幣19元，2小時內29元，首日最高39元；次日起每天20元，1天以24小時計，最長可借14天。

若超過14天未歸還、遺失、惡意損壞等狀況，租借系統將以799元結單收費。租借14天內民眾若不小心遺失，可儘速聯繫raingo客服，若後續尋獲歸還，系統將於扣除租金（首日39元，後續每日20元計）後退還剩餘款項。

北捷表示，即日起，只要手機或平板下載raingoApp，完成手機號碼註冊驗證、綁定多元支付方式及輸入電子信箱等步驟即可租借；9月底前新用戶註冊完成，即送1日借傘券1張，輸入北捷專屬優惠碼「共享傘在北捷」，將再獲得1日借傘券1張，2張券有效使用期限皆至10月底。

北捷指出，「raingo共享傘」秉持環保永續經營及促進綠色經濟理念，租借站採輕薄設計，下方設置硅藻土材質吸水地墊；傘具特規製造，蓮花骨架造型，耐用且防風，內側黑膠傘布更有UPF50+防曬效果，不論晴天雨天皆適用。

樂眾科技說，以減碳環保為前提，希望創造不必額外買傘、不隨意丟棄傘具、與北捷合作增加傘具物流點等三贏局面，期望民眾能愛惜使用，促進「共享傘」永續循環。

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