大同區建案工人遭電擊不治 北市勞檢處勒令停工

台北市大同區一處建案發生工安意外，一名男性工人遭電擊後送醫不治，勞檢處檢查發現有缺失，已勒令局部停工，並要求雇主給付家屬職災補償。

警消今天上午獲報，大同區南京西路、貴德街口附近新建案工地，有一名約60歲男性工人在更換照明燈時遭電擊，隨即倒地失去呼吸心跳，頭部也有外傷，送醫搶救仍傷重不治。

台北市勞檢處派員檢查後透過文字訊息表示，事發地位於工地地下4樓，死亡勞工當時使用合梯從事臨時用電轉換為正式用電作業，而電線有接觸感電之虞，初步發現違反職業安全衛生法第6條第1項、職業安全衛生設施規則第262條規定。

勞檢處指出，已勒令全棟機電作業部分停工，等復工計畫送審合格後才准復工，而後續若確認工地違反的缺失與勞工死亡有因果關係，將追究雇主及現場負責人刑事責任。

勞檢處說明，若雇主及現場負責人獲不起訴或緩起訴處分，仍會處最高新台幣30萬元的罰鍰，同時會要求雇主給付勞工家屬職災補償。

勞檢處提醒，近期天氣炎熱且潮濕，勞工在此工作環境容易大量流汗，造成皮膚表面電阻降低，若工作地點又是電氣設備防護不良的場所，恐提高感電風險，事業單位應注意並提供勞工絕緣用防護具等必要安全衛生設備及措施。