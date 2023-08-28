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淡北道路拚年底動工 雙北及中央配套舒緩交通黑暗期

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
銜接新北市與台北市的「淡北道路」力拚今年底動工，中央與地方攜手合作，規畫完整配套措施及建立合作平台，讓施工期間雙北交通更順暢。圖／新北工務局提供
銜接新北市與台北市的「淡北道路」力拚今年底動工，中央與地方攜手合作，規畫完整配套措施及建立合作平台，讓施工期間雙北交通更順暢。圖／新北工務局提供

銜接雙北的「淡北道路」力拚今年底動工，工期約5年半，不少民眾已開始憂心交通黑暗期。新北工務局表示，已經和台北及中央建立合作平台，對於施工中及完工後的交通都有完整配套，包含協調北捷尖峰車距縮短、協調客運增多班次、建置周邊智慧交通管理路網等。

工務局長祝惠美表示，2020年11月起就成立交通專案小組，包含交通部公路總局、雙北市交通局與雙北捷運公司等單位，以北台灣生活圈的角度來討論相關問題，減少民眾擔憂；小組成立迄今已召開21次會議，配套措施及應變機制都有具體規畫，並公開在淡北道路專案網站上。

新工處長王益翔說明，淡北道路施工期間，已協調北捷將淡水站平日上午尖峰的發車班距縮短為平均5分30秒；公車若運能不足，將協調客運業者機動調整公車班距及增開班次，民眾如有搭乘跳蛙公車需求，也可利用手機APP登記，達一定人數即可開通路線，滿足通勤及通學需求。

交通管理方面，雙北都已在淡北道路周邊部署智慧交通管理路網，範圍含蓋北投大度路、士林環河北路、淡水民權路、八里龍米路等路段，可即時監控車流狀況，並由公路總局與台北市、新北市交控中心成立三方合作平台，若大度路車流量達一定程度，將啟動交通管制機制，並搭配北台灣智慧交控系統，導引車輛改行淡江大橋，平均分流車輛。

新北市議員鄭宇恩指出，民眾都憂心交通黑暗期，尤其是關渡一帶的落墩工程，市府動工前一定要確認北捷有縮短捷運班距，並讓民眾有試應期後，才能動工，另外也要做好坪頂路的替代道路指引。新北市議員陳偉杰也說，大家擔心私人運具造成交通壅塞，所以都一直期待捷運效率，但過去一直沒辦法加班，希望能藉這次提升班次。

另外，有關前行政院院長蘇貞昌要求新北規畫增建關渡新橋，從台北關渡銜接到新北五股，王益翔表示，目前正在可行性評估中。

雙北都已在淡北道路周邊路段建置交通管理路網，運用運輸科技及時監控車流狀況。圖／新北工務局提供
雙北都已在淡北道路周邊路段建置交通管理路網，運用運輸科技及時監控車流狀況。圖／新北工務局提供

北捷

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