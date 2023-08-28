快訊

被問郭台銘選總統是否不守承諾？侯友宜說話了

中國大陸仇日的反排汙水之亂：搶購輻射檢測儀、打電話騷擾日本

郭台銘參選總統 集團股中鴻海收平盤「這檔」漲幅最大

設護欄阻斷臨湖步道致前人汗水白流？ 汐止北峰寺：安全考量

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市汐止區金龍湖有條步道通往北峰寺朝山道路，但因朝山道路人行道護欄阻隔，形同中斷。圖／讀者提供
新北市汐止區金龍湖有條步道通往北峰寺朝山道路，但因朝山道路人行道護欄阻隔，形同中斷。圖／讀者提供

新北市汐止區北峰寺整修朝山道路人行道，設護欄阻斷金龍湖步道入口，有人質疑枉費前人辛苦築造石階步道，到頭來白忙一場。寺方回應，因為步道不平整，加上山坡有蛇才封閉。汐止區公所表示，既成道路、人行道和護欄目前由公所管理；但要另外「開口」得顧慮安全與地主同意，不能隨意打開。

汐止區湖前街110巷是北峰寺聯外道路，寺方22年前在道路旁設置木棧道，方便民眾朝山。木棧道因為樹木生長等因素毀損，寺方約6年前以混凝土重修人行道，地面鋪設地磚，並設置金屬護欄，防範有人跌落山坡。

本報接獲投訴指出，人行道旁設有「水深危險」告示，代表當地通往金龍湖的步道確實存在。前人辛辛苦苦搬運石板、石塊，築造步道連接北峰寺朝山道路和金龍湖涼亭，結果因為北峰寺設置護欄擋住出入口，步道就斷了。

投訴人說，前人不知花了多少金錢，流了多少汗水，眾人一塊石板、一塊石板慢慢搬，後人才有步道可走，結果就因為北峰寺「勢利」，設護欄一圍就完了。

北峰寺表示，朝山道路、人行道都是寺方土地，連接金龍湖的山坡地則是分屬建商和寺方。因為發現步道欠缺維護，已不平整，加上山坡有龜殼花等蛇類出沒，民眾行走衍生的垃圾問題又難以解決，所以設置護欄阻隔。想要到北峰寺的民眾，請沿環湖步道多走約2百公尺，從110巷口上山。

汐止區公所表示，湖前街110巷是私有地的既成巷道，路面、人行道和護欄目前由公所管理。修建後的人行道，和通往金龍湖步道高度落差近百公分，如果要「打開」護欄連接步道，必須要一併解決行走安全問題。此外這條步道位在私有土地上，重新「開放」行走前，也應獲得地主同意。

新北市汐止區北峰寺整繕朝山道路人行道，有人質疑護欄阻斷通往金龍湖步道。汐止區公所表示，要確認安全性，並取得地主同意，護欄才能設「開口」方便民眾行走步道。記者邱瑞杰／攝影
新北市汐止區北峰寺整繕朝山道路人行道，有人質疑護欄阻斷通往金龍湖步道。汐止區公所表示，要確認安全性，並取得地主同意，護欄才能設「開口」方便民眾行走步道。記者邱瑞杰／攝影
新北市汐止區北峰寺整繕朝山道路人行道，有人質疑護欄阻斷通往金龍湖步道。汐止區公所表示，要確認安全性，並取得地主同意，護欄才能設「開口」方便民眾行走步道。記者邱瑞杰／攝影
新北市汐止區北峰寺整繕朝山道路人行道，有人質疑護欄阻斷通往金龍湖步道。汐止區公所表示，要確認安全性，並取得地主同意，護欄才能設「開口」方便民眾行走步道。記者邱瑞杰／攝影
新北市汐止區金龍湖有條步道通往北峰寺朝山道路，但因朝山道路人行道護欄阻隔，形同中斷。圖／讀者提供
新北市汐止區金龍湖有條步道通往北峰寺朝山道路，但因朝山道路人行道護欄阻隔，形同中斷。圖／讀者提供
新北市汐止區北峰寺整繕朝山道路人行道，有人質疑護欄阻斷通往金龍湖步道。汐止區公所表示，要確認安全性，並取得地主同意，護欄才能設「開口」方便民眾行走步道。記者邱瑞杰／攝影
新北市汐止區北峰寺整繕朝山道路人行道，有人質疑護欄阻斷通往金龍湖步道。汐止區公所表示，要確認安全性，並取得地主同意，護欄才能設「開口」方便民眾行走步道。記者邱瑞杰／攝影

人行道 汐止

延伸閱讀

台東池上火車站人行道承租通行受阻 鄉長籲台鐵局改善

國1五楊路段遊覽車衝撞護欄…零件散落一地 楊梅休息站出口車道封閉

曳引車拖架無護欄驚見狗走動 國道警：最高罰1萬8千

疑恍神沒順利過彎…北市男宿醉開BMW 自撞辛亥隧道前護欄遭逮

相關新聞

蔣萬安上任首次拍板北市總預算案 破1900億創新高

台北市長蔣萬安上任後，上午在市政會議首次拍板通過總預算案，歲出核列1908億餘元，突破1900億，創下新高，成長133....

淡北道路拚年底動工 雙北及中央配套舒緩交通黑暗期

銜接雙北的「淡北道路」力拚今年底動工，工期約5年半，不少民眾已開始憂心交通黑暗期。新北工務局表示，已經和台北及中央建立合...

設護欄阻斷臨湖步道致前人汗水白流？ 汐止北峰寺：安全考量

新北市汐止區北峰寺整修朝山道路人行道，設護欄阻斷金龍湖步道入口，有人質疑枉費前人辛苦築造石階步道，到頭來白忙一場。寺方回...

屋主自行整合意願 北市衡陽路4連棟升格市定古蹟

台北市衡陽路上原為歷史建築的4連棟，因屋主皆希望保存，自行整合意願後申請改指定為古蹟，獲文資會審議通過。當地里長盼此案起...

北市中小學30日開學 警規劃191處疏導崗位

台北市中、小學112學年度第1學期將於30日開學，台北市警察局交通警察大隊今天表示，為避免校區周邊人、車潮的交通衝擊，已...

移民署培育「新二代親善大使」 帶隊參與故宮解謎活動

移民署北區事務大隊台北市服務站長期投入新住民子女的培力工作，培育新二代親善大使透過不同文化間看見自身優勢，昨天帶領新二代...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦