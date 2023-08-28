設護欄阻斷臨湖步道致前人汗水白流？ 汐止北峰寺：安全考量

新北市汐止區北峰寺整修朝山道路人行道，設護欄阻斷金龍湖步道入口，有人質疑枉費前人辛苦築造石階步道，到頭來白忙一場。寺方回應，因為步道不平整，加上山坡有蛇才封閉。汐止區公所表示，既成道路、人行道和護欄目前由公所管理；但要另外「開口」得顧慮安全與地主同意，不能隨意打開。

汐止區湖前街110巷是北峰寺聯外道路，寺方22年前在道路旁設置木棧道，方便民眾朝山。木棧道因為樹木生長等因素毀損，寺方約6年前以混凝土重修人行道，地面鋪設地磚，並設置金屬護欄，防範有人跌落山坡。

本報接獲投訴指出，人行道旁設有「水深危險」告示，代表當地通往金龍湖的步道確實存在。前人辛辛苦苦搬運石板、石塊，築造步道連接北峰寺朝山道路和金龍湖涼亭，結果因為北峰寺設置護欄擋住出入口，步道就斷了。

投訴人說，前人不知花了多少金錢，流了多少汗水，眾人一塊石板、一塊石板慢慢搬，後人才有步道可走，結果就因為北峰寺「勢利」，設護欄一圍就完了。

北峰寺表示，朝山道路、人行道都是寺方土地，連接金龍湖的山坡地則是分屬建商和寺方。因為發現步道欠缺維護，已不平整，加上山坡有龜殼花等蛇類出沒，民眾行走衍生的垃圾問題又難以解決，所以設置護欄阻隔。想要到北峰寺的民眾，請沿環湖步道多走約2百公尺，從110巷口上山。