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北市中小學30日開學 警規劃191處疏導崗位

中央社／ 台北28日電
台北市國中小學將於30日開學，台北市警察局交通警察大隊28日表示，已規劃191處交通疏導崗位和200名人力在校門口、家長接送區及周邊道路重要路口加強取締違停車輛。（台北市警察局交通警察大隊提供） 中央社
台北市國中小學將於30日開學，台北市警察局交通警察大隊28日表示，已規劃191處交通疏導崗位和200名人力在校門口、家長接送區及周邊道路重要路口加強取締違停車輛。（台北市警察局交通警察大隊提供） 中央社

北市中、小學112學年度第1學期將於30日開學，台北市警察局交通警察大隊今天表示，為避免校區周邊人、車潮的交通衝擊，已規劃191處交通疏導崗位和200名人力加強取締。

交通警察大隊今天發布新聞稿指出，8月30日為北市中、小學112學年度第1學期開學日，當天上午7時30分前、後為家長接送學童密集時段，為避免校區周邊人、車潮增加造成交通衝擊，已針對相關校園門口、家長接送區及周邊道路重要路口規劃交通疏導勤務。

同時，也派遣員警執行交通疏導、路況查報及違停車輛取締，共計編排交通疏導崗位191處，以及動用198名警力、2名義交。

交通警察大隊提醒，學童們過馬路應注意兩要點，首先為「穿越路口退3步停等」，其次為「行人號誌綠燈後，左看右看勿闖紅燈，並走行人穿越道」，以避免發生交通事故。

交通警察大隊呼籲，家長若需駕車接送學童，請提早出門以免人、車擁擠耽誤時間；另外，家長若欲陪伴學童進入校園，應將車輛停放於合法停車空間，切勿違規或併排停車，並耐心配合執勤員警指揮、疏導，共同維護市內交通順暢。

警察 北市 小學 開學日

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