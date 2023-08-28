北市中小學30日開學 警規劃191處疏導崗位

台北市中、小學112學年度第1學期將於30日開學，台北市警察局交通警察大隊今天表示，為避免校區周邊人、車潮的交通衝擊，已規劃191處交通疏導崗位和200名人力加強取締。

交通警察大隊今天發布新聞稿指出，8月30日為北市中、小學112學年度第1學期開學日，當天上午7時30分前、後為家長接送學童密集時段，為避免校區周邊人、車潮增加造成交通衝擊，已針對相關校園門口、家長接送區及周邊道路重要路口規劃交通疏導勤務。

同時，也派遣員警執行交通疏導、路況查報及違停車輛取締，共計編排交通疏導崗位191處，以及動用198名警力、2名義交。

交通警察大隊提醒，學童們過馬路應注意兩要點，首先為「穿越路口退3步停等」，其次為「行人號誌綠燈後，左看右看勿闖紅燈，並走行人穿越道」，以避免發生交通事故。

交通警察大隊呼籲，家長若需駕車接送學童，請提早出門以免人、車擁擠耽誤時間；另外，家長若欲陪伴學童進入校園，應將車輛停放於合法停車空間，切勿違規或併排停車，並耐心配合執勤員警指揮、疏導，共同維護市內交通順暢。