蔣萬安上任首次拍板北市總預算案 破1900億創新高

台北市長蔣萬安上任後，上午在市政會議首次拍板通過總預算案，歲出核列1908億餘元，突破1900億，創下新高，成長133.19億元，增幅7.50%，以教育科學文化支出、經濟發展支出、一般政務支出分別為比重最高的前3項；歲入1842億也創近年新高，總預算案將送市議會審議。

北市主計處表示，113年度總預算案部分，歲入計列1842.29億元，較112年度增加92.07億元，增幅5.26%；其中稅課收入、補助及協助收入、營業盈餘及事業收入，分別占歲入總額 74.55%、7.27%、5.92%，為比重最高之前3項來源別項目。

歲出核列1908.09億元，較112年度成長133.19億元，增幅7.50%；其中教育科學文化支出、經濟發展支出、一般政務支出，分別占歲出總額 37.87%、18.04%、15.86%，為比重最高之前3項政事別項目。

主計處指出，歲入歲出差短65.80億元，連同債務還本78.74億元，合共尚須融資調度 144.54 億元，全數以移用以前年度歲計賸餘予以彌平，也就是並未舉借債務。

歲入增加92.07億元，主要是因統籌分配稅款增加272.48億元，含中央協助北市因應113年度公教人員調薪4%所需經費之半數11.06億元，及各特種基金淨增繳庫數24.44 億元等所致。

至於歲出增加133.19億元，主要是補助地方教育發展基金，較上年度增加43.70億元；以及其他道路及橋梁工程、衛生下水道與河川及雨水下水道工程、公共用地補償費、老人健保費補助、發放中低收入老人生活津貼、重陽節禮金、低收入戶生活扶助、生育獎勵金、兒童托育補助等。

另外，市政會議也通過112年度台北市總預算第二次追加（減）預算案及台北都會區大眾捷運系統特別預算113年度建設經費。第二次追加(減)預算案部分，歲入淨計追加 140.38 億元，歲出淨計追加 111.06億元，歲入與歲出淨計追加數相抵後計賸餘29.32億元，以減少112年度總預算預計移用以前年度歲計賸餘方式處理。

萬大─中和─樹林線（第一期工程）特別預算113年度建設經費核列67.77 億元，較112年度增加10.87億元。信義線東延段特別預算113年度建設經費核列30.12億元，較 112年度增加22.29億元。