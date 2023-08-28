屋主自行整合意願 北市衡陽路4連棟升格市定古蹟

台北市衡陽路上原為歷史建築的4連棟，因屋主皆希望保存，自行整合意願後申請改指定為古蹟，獲文資會審議通過。當地里長盼此案起到示範效果，帶動其餘具文資潛力的建築延續生命。

台北市中正區衡陽路54、56、58、60號店屋建於清末1912年到1920年之間，後來在日治時期配合市區改正計畫而改建，並在戰後易主，但仍保留原有構造與空間型式，見證街區歷史發展，因此在民國95年被登錄為歷史建築。

4棟建築的所有權人後來委託呂大吉建築師事務所，希望將歷史建築身分改為指定市定古蹟，文化局為此在兩度邀集共10名委員現勘，但委員意見分歧，此案今天送入文資會審議時也引發熱烈討論。

有委員指出，衡陽路上的老建築近年來隨著土地價值高漲逐漸消失，這4棟建築雖然外觀不一致、屋況有差異，但高度、寬度、建材等建築形式是一樣的，且結構層、梁柱仍留存，應盡可能協助保存街區景觀。

委員考量4棟建築少了任何一棟都會對其餘的保存造成困難，建議全數指定古蹟，但修復時應落實古蹟相較歷史建築更高的公益性，並讓建築風貌趨於一致。

也有委員質疑，若從保存難度來看，這4棟建築的立面以歷史建築身分就能保存，若無明確新事證不應指定古蹟，何況部分樓層作為一般住家使用，經過數次裝修，恐難以恢復原貌及公開展示。

建築師呂大吉回應，將協調4棟的屋主，同步提報修復再利用計畫、同步施工；至於委員強調的公益性等，將來審議時，修復計畫勢必符合這些條件才會通過。

委員全數發言完畢後進行投票，最終4棟皆以過半數出席委員同意的結果，獲指定為市定古蹟、廢止原歷史建築公告。

54及58號屋主林太太會後接受媒體聯訪表示，95年在審議時，政府就希望指定為古蹟，但當時想保留彈性而不同意，後來發現許多民眾會自己來欣賞這些建築，逐漸意識到它們的價值，所以申請成為古蹟，今天的結果也是實至名歸。

當地建國里里長許瀞尹說，衡陽路開發價值高，有屋主不反對自己的財產成為古蹟已經很令人感動，更何況這4連棟的屋主是自願保存，希望此案可以鼓勵並帶動其餘具文資潛力的屋主，讓建築的生命延續下去。

根據呂大吉建築師事務所研究，這4棟建築在日治時期分別經營「富士屋」、「生番屋」、「和泉時計店」、「酒卷商店」商號，其中「和泉時計店」將時計塔元素融入建築中，成為台北市唯一具時計塔的建物；戰後則分別經營「伍中行」、「掬水軒」、「全祥茶莊」等商店。