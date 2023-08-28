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影／對談時下青少年心理健康議題 蔣萬安：家長應扮演傾聽者

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
為呼籲民眾對青少年自殺防治的重視，台北市政府自殺防治中心於舉辦「凝聚力量 守護生命《金魚相談室之夢游小屋》直播記者會」，活動由台北市長蔣萬安（中）與深受青少年喜愛的Youtuber「銘銘就」對談時下青少年心理健康議題。記者侯永全／攝影
為呼籲民眾對青少年自殺防治的重視，台北市政府自殺防治中心於舉辦「凝聚力量 守護生命《金魚相談室之夢游小屋》直播記者會」，活動由台北市長蔣萬安（中）與深受青少年喜愛的Youtuber「銘銘就」對談時下青少年心理健康議題。記者侯永全／攝影

為呼籲民眾對青少年自殺防治的重視，台北市政府自殺防治中心於上午舉辦「凝聚力量 守護生命《金魚相談室之夢游小屋》直播記者會」，活動由台北市長蔣萬安與深受青少年喜愛的Youtuber「銘銘就」共同直播，對談時下青少年心理健康議題。蔣萬安以自身經驗分享舒緩低潮時的心情，以及家長扮演傾聽者的重要性。

依據衛生福利部統計資料顯示， 111年與110年相較，全國自殺死亡人數增加202人，增幅為5.6%，其中15至24歲青少年族群增加17人，增幅達6.9%，且以蓄意自我傷害方式而死亡仍占該族群十大死因中第2位，顯示青少年之心理健康亟需持續關注。自殺涉及疾病、家庭、教育、社會福利、就業及經濟等多重因素影響，台北市政府響應9 月10 日的世界自殺防治日，以「凝聚力量 守護生命」為主題，透過線上直播記者會及網紅合作，盼能凝聚市民之力，以「覺察、詢問、傾聽、求援」4步驟，成為彼此的自殺防治守門人，共同守護生命。

蔣萬安強調，他在青少年時期遇到低潮時，會去打球留一身汗，可以有效釋放壓力，並會找好朋友聊天，抒發心情。他建議青少年遇到心情不好或遇到壓力時，向親朋好友吐露心聲，是減輕壓力的好方法。蔣萬安分享經驗表示，家中也有青少年子女，小時候很喜歡跟他聊天，且聊很久，但隨著小孩讀國小，回答的越來越短，最近更只有簡短的一個字「好、嗯、喔」。因此，他現在會扮演傾聽者的角色，他認為身為家長不需要很快下評論，可以引導孩子說出心裡話，再適當的做出回應。

台北市政府表示，若青少年在感情、人際關係、生活學業及工作壓力出現困擾，甚至引發情緒低落或有自殺想法時，可撥打免付費安心專線：1925(依舊愛我)，將由專業人員給予傾聽、關懷與陪伴。

蔣萬安表示，面對青少年的低潮，家長應扮演傾聽者角色，並引導孩子說出心裡話，再適當的做出回應。記者侯永全／攝影
蔣萬安表示，面對青少年的低潮，家長應扮演傾聽者角色，並引導孩子說出心裡話，再適當的做出回應。記者侯永全／攝影

蔣萬安

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