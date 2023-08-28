雙老家庭排斥 新北半年僅協助39戶

雙老家庭照護悲劇頻傳。新北市政府勾稽新北雙老家庭有多達6210戶，這類高照護家庭常因家人拒絕接觸，難納入第一線照護系統，市府結合社工人力，搭配里鄰系統介入，近半年也只從中發掘39戶介入通報協助，推測仍有不少黑數藏在社會角落。

今年2月發生在中和1家4口3死事件就是典型案例，80歲老母肩負2名身障兒子與83歲失智丈夫照顧責任，疑老母在家中因病過世後，2名兒子無法生活自理也相繼往生，直到老父獨自外出被鄰居發現，母子3人離世逾1個月事件才曝光。

新北社會局副局長許秀能說，中和事件過後，3月市府建立「區級社福整合平台」，區長每月開定期會報，透過里長、公寓大廈管委會、社福志工回報訪視結果。

71歲老周是個案之一，他與妻子育有患有重度自閉合併智能重度障礙的兒子小周，一開始社工不得其門而入，透過一次次關懷與老周建立互信關係，老周理解孩子在他離去後，需要有人接手協助，才卸下心防。

「走到人生最後一天才能卸下重擔。」老周說，他與孩子有緣分，不認為這是磨難，會做緣盡那一天，只盼兒子在他老去後，依然能獲得照顧。

對其他類似家庭抗拒外援，老周建議不要害怕被人幫助，過去他也什麼都自己來，體力每下愈況，自從接受市府協助，有照服員協助孩子洗澡相關服務，肩上擔子確實輕鬆許多，能喘口氣。

新北市社會局長李美珍說，對於拒絕協助的案家，市府透過鄰里持續關心、溝通，每戶都不放棄。

除了雙老家庭，還有孤老危機。中華民國家庭照顧者關懷總會祕書長陳景寧指出，獨居是全球性現象，台灣民眾還沒做好未來可能獨居準備，缺乏自我風險管理，仰賴政府全面掌控有困難。

陳景寧指出，台灣社會平均每戶人口數從2021年的2.6人，去年下降到2.56人，未來可能持續下探，除被迫獨居案例，她曾遇過一名獨居長者向鄰居請託，若超過1天沒出門拜託敲門察看情況，大家都可能要面臨未來自己一人孤老，建議現在就要開始準備。