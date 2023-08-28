春秋墓園糾紛無共識 新北跨機關會商協助

新北中和私立龍陵紀念墓園（原春秋墓園）殯葬權益糾紛引發關注，新北市府昨舉行第3次討論會，持續協助墓主及地主所遇困難，會中由地主代表提出解決方案與墓主討論，雙方持續溝通，也將擇日持續協談，盼能凝聚雙方共識。

民政局長柯慶忠表示，市府近期除8度勘查墓園現況、與地主及墓主代表前置討論各超過10回，促成逾百名墓主及地主協談，並開跨機關會議通盤了解及評估，也要求業者提說明報告。

民政局表示，在個案關懷時，一名年近七旬墓主期望在市府積極協助下，墓園能更制度化，他也無奈表示，早年他購買墓園裡雙穴墳墓，將先父埋葬於此，眼下母親已屆高齡，身後事規畫有其必要，感謝市府得知後主動關懷，也和地主及業者溝通，讓日後申請埋葬許可更加順利。

另一名墓主說，自己2021年間請墓園前臨時管理人向公所提出埋葬父親的申請，當時未發現該管理人是未合法經營，後來地主提起訴訟，判決敗訴，土地須返還地主，心中悲傷難以言喻。

民政局及殯葬處得知這名墓主遭遇，考量6年撿骨的殯葬民俗，居中與地主溝通，地主同意讓墓主先父繼續埋葬，幾經思量，墓主最終決定將父親墓移往他處。

民政局近期邀集殯葬處、政風、法制、警政、稅務及公所等單位，開跨機關會議，也安排會勘，民政局說，該案設專責小組，相關問題可在周一至周五洽專線（02）22571207分機169諮詢。