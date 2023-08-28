11指女孩領獎 全家8人相陪

台北市天圓國際職業婦女協會致力於公益，與新北市社會局合辦「女力培養從童開始」，發出200份獎助學金。4歲女童李亞實右手拇指多一支，她稱自己小手是「小螃蟹」，特殊小手不影響握筆等動作，她說「我右手有雙胞胎大拇哥，上帝送我11支手指頭」，樂觀看待與眾不同的自己。

李亞實昨到市府出席頒獎典禮，包含爺爺奶奶、外公外婆、父母、2個弟弟都出席，親友團陣仗龐大，外公說「8人陪1人，可見重視程度」，媽媽劉易捷說，這是女兒人生第一個獎，意義非凡，全家齊見證。

劉易捷說，產檢期間沒發現女兒手指有異常，出生那一刻才知道孩子右手拇指多一支，她和丈夫有為孩子做心理建設，還創作「小螃蟹睡前故事」，讓孩子面對旁人詢問時，能自信應對。劉易捷說，多一指不影響握筆、拿筷子等功能，她告訴孩子「這是上帝的美意，要好好珍惜」。至於是否要手術處理？她說，決定權留給女兒，若長大後覺得是困擾決定動手術，家人也會支持。

「每個孩子都是最好的禮物。」劉易捷一家都是虔誠基督徒，她說，亞實誕生前，她經歷3次流產，亞實出生後，2個弟弟陸續報到，她非常愛孩子，不排斥繼續生，晉升為「四寶媽」。

3歲女童霏霏是腦麻孩子，她無法行走及開口表達，卻是人見人愛的天使寶寶。父母陪霏霏領獎，母親林昀瑾挺著9個月孕肚，望著女兒受獎，雙眼泛著淚光。林昀瑾說，霏霏今年4月確診，病況嚴重，醫生提醒家屬要做最壞準備，卻奇蹟似好轉，生命力強韌。

台灣國際職業婦女協會總會長郭壽珍說，女性是社會前進重要力量，兒童時期潛能開發是重要課題，希望透過頒發獎助學金，鼓勵女孩們活出自信。

天圓國際職業婦女協會會長蘇妍妃說，獎項分為5大類，包含熱心助人、活動積極、個人進步、學習之星和創意潛力獎。前副總統呂秀蓮原安排出席，臨時有要事缺席，她送給得獎者一人一本書，鼓勵多閱讀，知識就是力量。