林口夜市鐵板燒抹布水倒煎台？ 新北稽查

新北市林口夜市一家鐵板燒，被民眾目擊業者將抹布水倒在煎台，令人作嘔。新北市衛生局說，若查獲衛生不符規定，會命其限期改正，經複查仍不符規定，最重可開罰2億。

林口夜市位於中山路與佳林路後方空地，周三、周日有攤商營業，2014年開市至今有135個攤位，是林口區頗具規模的夜市。2021年曾發生知名碳烤攤將燒烤的竹籤拿來剔牙，又用該牙籤串上食材引發熱議，夜市管委會永久註銷該攤販擺攤權利，卻已衝擊夜市形象。

如今林口夜市再度被目擊，一家鐵板燒攤販疑似將擦餐桌的抹布水倒在煎台上，雖然業者聲稱是清潔煎台，仍引起不少消費者不安，憂心已吃下含有髒水的食物。

新北市衛生局說，前天獲報到場稽查，業者未營業，昨晚再度到場稽查，若查獲衛生不符規定，命其限期改正，經複查仍不符規定，依食安法規定，可處新台幣6萬元至2億元罰鍰。

市場處指出，林口夜市屬市場處列管的集合攤販，將請自治會先行勸導業者改善，也會與新北市衛生局聯合稽查，為民眾食安把關。