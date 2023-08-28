林口夜市鐵板燒抹布水倒煎台？ 新北稽查

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導

新北市林口夜市一家鐵板燒，被民眾目擊業者將抹布水倒在煎台，令人作嘔。新北市衛生局說，若查獲衛生不符規定，會命其限期改正，經複查仍不符規定，最重可開罰2億。

林口夜市位於中山路與佳林路後方空地，周三、周日有攤商營業，2014年開市至今有135個攤位，是林口區頗具規模的夜市。2021年曾發生知名碳烤攤將燒烤的竹籤拿來剔牙，又用該牙籤串上食材引發熱議，夜市管委會永久註銷該攤販擺攤權利，卻已衝擊夜市形象。

如今林口夜市再度被目擊，一家鐵板燒攤販疑似將擦餐桌的抹布水倒在煎台上，雖然業者聲稱是清潔煎台，仍引起不少消費者不安，憂心已吃下含有髒水的食物。

新北市衛生局說，前天獲報到場稽查，業者未營業，昨晚再度到場稽查，若查獲衛生不符規定，命其限期改正，經複查仍不符規定，依食安法規定，可處新台幣6萬元至2億元罰鍰。

市場處指出，林口夜市屬市場處列管的集合攤販，將請自治會先行勸導業者改善，也會與新北市衛生局聯合稽查，為民眾食安把關。

衛生局 夜市

延伸閱讀

成立逾一甲子人數全國之冠 新北義消代表隊赴南投參賽

林口夜市鐵板燒攤商疑抹布水倒煎台 新北：最重可罰2億

杜絕選舉亂象 新北公告競選廣告旗幟設置規定

影／紅牌重機騎士宣告不治 林口女駕駛恐涉過失致死

相關新聞

悠遊卡領重陽金享優惠 遭批未落實

台北市這個月8日開放長者持敬老卡靠卡領取重陽敬老金，目前已有30多萬長者靠卡領取重陽敬老金，並推出靠卡到特定店家享消費優...

北市沖吸車老舊未汰換 恐釀積淹水

颱風防汛期間，側溝排水能力攸關民眾安全，北市用於沖溝、吸泥以確保溝渠排水暢通的「沖吸車」共17輛，6輛已逾10年，其中4...

競選廣告偷跑 遭疑規定形同具文

2024選舉升溫，街頭隨處可見宣傳布條、看板，新北市環保局為使轄內各級選舉競選旗幟有統一設置規範，近期將原有地方選舉競選...

林口夜市鐵板燒抹布水倒煎台？ 新北稽查

新北市林口夜市一家鐵板燒，被民眾目擊業者將抹布水倒在煎台，令人作嘔。新北市衛生局說，若查獲衛生不符規定，會命其限期改正，...

11指女孩領獎 全家8人相陪

台北市天圓國際職業婦女協會致力於公益，與新北市社會局合辦「女力培養從童開始」，發出200份獎助學金。4歲女童李亞實右手拇...

春秋墓園糾紛無共識 新北跨機關會商協助

新北中和私立龍陵紀念墓園（原春秋墓園）殯葬權益糾紛引發關注，新北市府昨舉行第3次討論會，持續協助墓主及地主所遇困難，會中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦