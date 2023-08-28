競選廣告偷跑 遭疑規定形同具文

2024選舉升溫，街頭隨處可見宣傳布條、看板，新北市環保局為使轄內各級選舉競選旗幟有統一設置規範，近期將原有地方選舉競選旗幟設置規定，與新北市辦理正副總統及立委選舉競選旗幟管理規定整併並發布，讓規範一致。有民眾發現，距投票還有130多天，街頭已可看到不少競選廣告，管理辦法要求選前30日才能設置，質疑規定形同具文。環保局坦言，囿於稽查人力有限，要全方位稽查有困難，歡迎民眾檢舉。

選舉廣告亂象多，新北市環保局統計，2022年市長、議員及里長選舉，違規廣告5584件，前3名分別為布條廣告、單面旗幟、帆布廣告；2020總統及立委選舉，違規廣告97件，前3名分別為帆布廣告、單面旗幟及布條廣告。

為使轄內各級選舉競選旗幟有統一設置規範，新北近期將「市長、議員及里長選舉競選旗幟設置管理規定」，與「新北市政府辦理總統副總統及立委選舉競選旗幟設置管理規定」整併並發布。規定指出，競選旗幟設置期間是在投票日前30日內，投票日當日不得新設；單面旗設置範圍只能在競選總部同側道路延伸各50公尺以內（不含安全島）為範圍。

單面旗旗桿高度為240公分以下，旗面長度為180公分以下，旗面寬度為75公分，應安裝旗座或旗叉，不得以膠布固定；競選旗幟不得有髒汙或破損情形，不得影響交通及用路人安全，內容不得違反公序良俗。

民進黨立委張宏陸說，市府怎麼規定都沒有意見，就是不該有雙重標準，他曾遇過自己競選廣告物被拆後，隔天對手廣告就掛上去，「侯市長是要選總統的人，不應該有兩套標準」。

國民黨土城、三峽選區立委參選人、議員林金結說，競選廣告物會盡量符合規定，也避免造成民眾觀感不佳。林也說，目前選情冷、看板不多，經費考量，選戰後期才會掛上。

環保局回應，囿於環保稽查人力不足，要全面稽查有困難，只要民眾檢舉，經環保局查證，不分黨派對象，環保局會直接清除處理。