蔣萬安29日率團赴上海 參與雙城論壇並體驗夜經濟

2023台北上海城市論壇將在中國上海市登場，台北市長蔣萬安預計29日親自率團出席，3天行程除參與論壇，還會考察上海夜經濟、環保等設施，並與台商互動。

根據行程表，蔣萬安29日抵達上海後，下午將參訪洋山深水港、老港生態環保基地，晚間由上海市政府設宴歡迎，接著前往上海城隍廟口夜市小吃街，體驗上海夜間經濟。

雙城論壇30日上午正式登場，蔣萬安將參與以「新趨勢、新發展」為主題的主論壇，並簽署減碳永續、會展產業及羽球運動3領域的合作備忘錄（MOU），還會到「低碳永續」、「智慧醫療」、「數位經濟」3個分論壇致意，隨後安排參訪上海圖書館、上海城市規劃展示館等行程。

市府規劃，蔣萬安此行也會考察上海在托嬰、托幼、安養等方面的做法，並與上海台灣青年、台商互動，預計31日晚間返抵台北。