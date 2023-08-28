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悠遊卡領重陽金享優惠 遭批未落實

聯合報／ 記者林麗玉林佳彣／台北報導
北市長蔣萬安（中）日前宣布發放重陽敬老金，並宣布用敬老卡靠卡領取，享有八大通路的消費優惠。圖／北市府提供
北市長蔣萬安（中）日前宣布發放重陽敬老金，並宣布用敬老卡靠卡領取，享有八大通路的消費優惠。圖／北市府提供

北市這個月8日開放長者持敬老卡靠卡領取重陽敬老金，目前已有30多萬長者靠卡領取重陽敬老金，並推出靠卡到特定店家享消費優惠，但有長者到指定店家消費，卻被店員告知沒優惠，氣得向議員陳情。悠遊卡公司回應，將會請八大通路加強門市人員宣導，也提醒長輩不要忽視權益。

議員何孟樺質疑，市長蔣萬安上任後，恢復重陽節發放1500元敬老金，市府也編列2億多元追加預算，不過有長者抱怨，持悠遊卡靠卡享消費優惠卻「看得到吃不到」，批評原本是美意，要增加長者靠卡意願，現在卻讓長輩抱怨連連，更恐讓市府失信於民。

議員進一步向八大通路下游店鋪查證，發現目前疑似僅有7-11、義美食品、黑橋牌落實優惠措施；全家、萊爾富、OK超商、棉花田等部分門市店員表示「不知道市府優惠措施」或「沒有收到總公司指示」。質疑市長蔣萬安上任都已超過半年，怎麼還會犯這種低級錯誤。

北市表示，已請悠遊卡公司跟通路聯絡，並轉達門市，提醒相關優惠訊息務必告知消費者。

悠遊卡公司，會請八大通路加強門市人員宣導，也提醒長輩不要忘了在這些通路消費時，可享優惠。活動結束也會檢視優惠活動成效，作為後續參考。

至於台北市今年的重陽金靠卡發放狀況，總共有55萬多長者可領重陽金，統計至25日上午8時，累計領取30萬4709卡，敬老卡28萬3704卡，愛心敬老卡2萬1005卡。

悠遊卡 議員 北市

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