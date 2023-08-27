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成立逾一甲子人數全國之冠 新北義消代表隊赴南投參賽

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北市副市長朱惕之親自到場授旗給義消總隊長蔣根煌。記者黃子騰／翻攝
新北市副市長朱惕之親自到場授旗給義消總隊長蔣根煌。記者黃子騰／翻攝

新北市消防局今天上午在板橋第二運動場舉行義消體技能交流賽，新北市副市長朱惕之到場授旗給即將至南投參加全國義消體技能交流活動的義消代表隊，由義消總隊長蔣根煌代表受贈。朱惕之與現場900位義消擊掌互動，肯定及感謝所有參賽義消選手，不分日夜不辭辛勞的付出與努力。

朱惕之指出，新北市義消組織成立逾一甲子，人數達3795人，依性質及專長，包含「救災」、「救護」、「防火宣導」及「特搜」。朱惕之說，新北市義消團體總人數不僅為全國之冠，平時更訓練扎實，為救災效率第一的民力團體。

月初南投風災造成嚴重災情時，市長侯友宜第一時間致電南投縣長許淑華表達支援之意，同時下令新北市消防及義消特搜人員前往支援，搶救任務長達52小時，成功撤離24名民眾。另外救護義消亦屢次代表新北市參加救護競賽獲獎，可見新北市的義消平時訓練有素不斷努力精進。

朱惕之表示，義消夥伴不僅平時白天要上班，下班後甚至假日，還要利用休息時間至分隊訓練。而義消兄弟全副武裝演練負重救生，拖行重達66公斤假人奔跑30米，充分展現訓練成果。朱惕之最後也肯定及感謝所有參賽義消選手的付出與努力，期勉在全國大賽中展現新北義消精實訓練及專業技能，勇奪佳績。

參賽義消選手拖行重達66公斤假人。記者黃子騰／翻攝
參賽義消選手拖行重達66公斤假人。記者黃子騰／翻攝

許淑華 侯友宜

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