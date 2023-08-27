加強中和春秋墓園個案關懷 新北民政局力促凝聚共識

新北中和私立龍陵紀念墓園（原春秋墓園）殯葬權益糾紛引發關注，新北市府27日舉行第三次討論會，持續協助墓主及地主所遇困難，會中由地主代表提出解決方案與墓主討論，雙方持續溝通，也將擇日持續協談，盼能凝聚雙方共識。

民政局長柯慶忠在會中表示，市府近期除8度勘查墓園現況、與地主及墓主代表前置討論各超過10回，並促逾百位墓主及地主協談，同時就急迫性個案面對面關懷，並召開跨機關會議通盤了解及評估，要求業者提出說明報告。

民政局表示，在個案關懷時，一位年近七旬的墓主期望在市府積極協助下，墓園能更制度化，他也無奈表示，早年他購買墓園裡雙穴墳墓，將先父埋葬於此，眼下母親已屆高齡，身後事規畫有其必要，感謝市府得知後主動關懷，積極和地主及業者溝通，讓日後申請埋葬許可更加順利。

另一位墓主則表示，自己是在2021年間請墓園前臨時管理人向公所提出埋葬父親的申請，當時未發現該管理人是未合法經營，後地主提起訴訟，判決敗訴，土地須返還地主，心中悲傷難以言喻。

民政局及殯葬處了解這名墓主遭遇，考量6年撿骨的殯葬民俗，居中與地主溝通，地主同意讓墓主先父繼續埋葬，不過幾經思量，墓主最終決定將父親墓移至他處「感謝市府協助，近日會重尋當初購買墓園墓基相關資料，寄送市府參考。」

針對墓主對經營業者有費用收取、除草清潔、公廁設置及安全管理疑慮，民政局表示，已責成業者改善現場環境，並邀集殯葬處、政風、法制、警政、稅務及公所等相關單位召開跨機關會議，同時也到墓園會勘，了解及評估業者運作情形，並要求提出說明報告，以綜整資訊，作妥適處置。