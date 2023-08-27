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道路太寬通過秒數時間太短...老人常卡路中間 台中全面檢討

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市議員張芬郁說，德芳南路至少有36公尺寬，但行人通行秒數只有30秒，根本走不過。圖／張芬郁提供
台中市議員張芬郁說，德芳南路至少有36公尺寬，但行人通行秒數只有30秒，根本走不過。圖／張芬郁提供

對於有市民反映道路太寬，但行人通過秒數太短一事，台中市政府交通局今回應說，將全面檢視各路口狀況，規畫透過增設庇護島與調整號誌時制，讓行人可分兩階段穿越路口，或藉由路口寬度縮小，讓現行的綠燈秒數可紓解車流，亦兼顧行人需求。

交通局說明，路口號誌時制計畫是依各方向車流量、轉向量及道路幾何條件寬度、最短行人通行秒數等因素規畫及分配路口秒數，目前設計秒數雖合乎規範，但因應民眾需求，交通局仍將持續檢討道路行人設施，目前已設置行人專用號誌（小綠人）1901處、行人專用（早開）時相287處、庇護島177處等。

市議員張芬郁今天說，大里區市民反映，德芳南路至少有36公尺寬，但行人通行秒數只有30秒，根本走不過。建議秒數放寬為0.8公尺1秒是趨勢，市府必須全面檢視。

她舉例說，德芳南路是40米的計畫道路，沿線橫交的路口距離都非常大，但向來以車流設定路口秒數。 她現場實測從大里路穿越德芳南路，30秒的通行秒數，她都需快步走，感覺有些吃力，難怪高齡長輩吃不消。她檢視沿線橫交要通行德芳南路的幾處路口行人通行秒數，例如永隆路口、永大路口25秒，國光路口73秒、中興路口33秒、大元國小旁的現岱路口36秒。

張芬郁說，過去交通單位依「道路交通標誌標線號誌設置規則」，以1公尺1秒的步行速度計算行人通行秒數，學童眾多地點則使用0.8公尺1秒。德芳南路是寬度40米的計畫道路，以實際車輛通行的寬度約36公尺計算，依設置規則至少要36秒，但大里路口的通行秒數只有30秒，明顯不足。

她說，高雄市早在2017年開始就針對年長者常出沒的路口，檢討調整秒數，目前已有630處路口秒數調整為0.8公尺1秒，如40米寬的道路，過去設定行人通行時間為40秒，現在調整為50秒；交通部公路總局也推行省道人本示範路口，將行人號誌的合理秒數訂為每秒步行0.8公尺。

另外，台北市透過AI影像辨識，偵測行人通過路口剩餘秒數較少時，會自動增加行人通行秒數，或透過按壓行人觸動按鈕延長行人綠燈秒數，或是行穿線退縮增建庇護島或行人專用時相等，都是讓路口更安全的方法。

標誌 台中市

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