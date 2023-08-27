快訊

從北到南16縣市大雨特報 台中市大雷雨狂轟

恐怖影像曝！10多噸H鋼樑「頭頂驚悚射出」重砸保時捷

考哪種公務員CP值最高？ 網激推1工作：月休17天、薪水48K起跳

新北中和為期5天反毒盃撞球賽 一睹國際好手決戰

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
中和區反毒盃撞球賽決賽今於中和聯合帝國撞球飛鏢館正式開賽，有不少國際好手，是中和區少見的精彩賽事。圖／中和區公所提供
中和區反毒盃撞球賽決賽今於中和聯合帝國撞球飛鏢館正式開賽，有不少國際好手，是中和區少見的精彩賽事。圖／中和區公所提供

暑期是不少青少年遊玩的好時間，不少人卻因此碰上毒品，為遏止歪風，新北中和區公所舉辦年度反毒盃撞球賽，並廣邀國際好手齊聚比拚，是在地少見的精彩賽事，球迷也能一睹風采。

中和區公所說明，2023年中和區反毒盃撞球賽於8月23日於中和聯合帝國撞球飛鏢館正式開賽，8月23日至8月26日4天預賽，共取64強晉級決賽。決賽自8月27日上午10時開始，預計在凌晨12時圓滿結束，將為球迷帶來一場視覺饗宴。

中和區公所指出，撞球不僅是一項技巧高超的運動，臨場反應調整球路，有時對手連續得分，光是等待就很有壓力，更是一場心理素質的持久戰與智力戰，每一桿都可能影響整場比賽的走勢。

中和區長楊薏霖表示，公所自2017年開辦撞球賽迄今，越來越多曾取得世界排名的台灣本土撞球冠、亞軍好手投入，如國人熟悉的柯秉逸、柯秉中、吳坤霖、張榮麟、謝佳臻、魏子茜等國手。

其中包括今年5月台灣首位在2023年世界花式撞球大師賽（World Pool Masters）奪冠的柯秉逸，還有來自印尼、印度、新加坡及馬來西亞等15位國外選手共同競技，讓國人不用出國，就能將世界球星的風采盡收眼底。

中和區反毒盃撞球賽決賽今於中和聯合帝國撞球飛鏢館正式開賽，有不少國際好手，是中和區少見的精彩賽事。圖／中和區公所提供
中和區反毒盃撞球賽決賽今於中和聯合帝國撞球飛鏢館正式開賽，有不少國際好手，是中和區少見的精彩賽事。圖／中和區公所提供
中和區反毒盃撞球賽決賽今於中和聯合帝國撞球飛鏢館正式開賽，有不少國際好手，是中和區少見的精彩賽事。圖／中和區公所提供
中和區反毒盃撞球賽決賽今於中和聯合帝國撞球飛鏢館正式開賽，有不少國際好手，是中和區少見的精彩賽事。圖／中和區公所提供
中和區反毒盃撞球賽決賽今於中和聯合帝國撞球飛鏢館正式開賽，有不少國際好手，是中和區少見的精彩賽事。圖／中和區公所提供
中和區反毒盃撞球賽決賽今於中和聯合帝國撞球飛鏢館正式開賽，有不少國際好手，是中和區少見的精彩賽事。圖／中和區公所提供
中和區反毒盃撞球賽決賽今於中和聯合帝國撞球飛鏢館正式開賽，有不少國際好手，是中和區少見的精彩賽事。圖／中和區公所提供
中和區反毒盃撞球賽決賽今於中和聯合帝國撞球飛鏢館正式開賽，有不少國際好手，是中和區少見的精彩賽事。圖／中和區公所提供

馬來西亞 反毒 毒品

延伸閱讀

食腦蟲結案 新北親水設施復業 昨辦電音泳池趴百人同歡

2023 台灣設計展Taiwan Design Expo

撞球亞錦賽／趙豐邦重出江湖 柯秉逸、周婕妤喊話留冠

新北中和立委藍綠白三腳督 藍營：對選情有信心

相關新聞

北市再增一例登革熱本土個案 北投男曾有台南活動史

登革熱疫情近日逐漸升溫，北市昨天新增一例本土個案，北投區一名40多歲男性11日到13日曾赴台南，返北後19日出現症狀，昨...

蓮霧樹被「砍頭」議員批公家變殺手 水利處：將對施工商開罰

日前才有民眾投訴北捷芝山站周遭的路樹全被「剃光頭」，幾乎快沒樹葉，整條路被太陽直曬熱得受不了，台北市議員王欣儀也接獲民眾...

新北中和為期5天反毒盃撞球賽 一睹國際好手決戰

暑期是不少青少年遊玩的好時間，不少人卻因此碰上毒品，為遏止歪風，新北中和區公所舉辦年度反毒盃撞球賽，並廣邀國際好手齊聚比...

杜絕選舉亂象 新北公告競選廣告旗幟設置規定

2024選舉愈來愈熱，每年選舉的競選旗幟、廣告亂象嚴重破壞市容，新北市環保局公告「新北市政府辦理總統副總統及公職人員選舉...

朱德剛、樊光耀巡演開跑 30年前代表作武墜子風城重現

金鐘影帝樊光耀、喜感天王朱德剛，從事曲藝超過30年，前陣子因疫情演出遭受衝擊，他們也謀求新出路，分別投入教學及蔥油餅副業...

沖吸車老舊未汰換 北市溝渠清淤量減少恐積淹水

北市各區清潔隊皆配有「沖吸車」，可沖溝、吸泥，確保溝渠排水順暢。議員發現，全市17輛沖吸車有4車齡近16年的，已逾法定汰...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦