新北中和為期5天反毒盃撞球賽 一睹國際好手決戰
暑期是不少青少年遊玩的好時間，不少人卻因此碰上毒品，為遏止歪風，新北中和區公所舉辦年度反毒盃撞球賽，並廣邀國際好手齊聚比拚，是在地少見的精彩賽事，球迷也能一睹風采。
中和區公所說明，2023年中和區反毒盃撞球賽於8月23日於中和聯合帝國撞球飛鏢館正式開賽，8月23日至8月26日4天預賽，共取64強晉級決賽。決賽自8月27日上午10時開始，預計在凌晨12時圓滿結束，將為球迷帶來一場視覺饗宴。
中和區公所指出，撞球不僅是一項技巧高超的運動，臨場反應調整球路，有時對手連續得分，光是等待就很有壓力，更是一場心理素質的持久戰與智力戰，每一桿都可能影響整場比賽的走勢。
中和區長楊薏霖表示，公所自2017年開辦撞球賽迄今，越來越多曾取得世界排名的台灣本土撞球冠、亞軍好手投入，如國人熟悉的柯秉逸、柯秉中、吳坤霖、張榮麟、謝佳臻、魏子茜等國手。
其中包括今年5月台灣首位在2023年世界花式撞球大師賽（World Pool Masters）奪冠的柯秉逸，還有來自印尼、印度、新加坡及馬來西亞等15位國外選手共同競技，讓國人不用出國，就能將世界球星的風采盡收眼底。
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