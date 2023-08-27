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北市再增一例登革熱本土個案 北投男曾有台南活動史

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市衛生局表示，昨天晚上北投區新增一例本土登革熱個案，也是北市第四例本土個案，衛生局已立即展開清消作業。圖／北市衛生局提供
北市衛生局表示，昨天晚上北投區新增一例本土登革熱個案，也是北市第四例本土個案，衛生局已立即展開清消作業。圖／北市衛生局提供

登革熱疫情近日逐漸升溫，北市昨天新增一例本土個案，北投區一名40多歲男性11日到13日曾赴台南，返北後19日出現症狀，昨天晚間確診，也是北市第四例本土個案，目前同住者2名皆無症狀，衛生局也根據個案居住地與活動地周圍半徑100公尺範圍病媒蚊密度調查、孳生源清除及化學防治作業，同時提醒民眾，若出現登革熱症狀需盡速就醫。

衛生局指出，台北市昨晚間新增1例登革熱本土確定病例，為40多歲男性，居住北投區，11至13日有台南市活動史，19日出現發燒、腹瀉、發冷、盜汗、肌肉痠痛、骨頭痛等症狀，24日就醫後通報採檢，登革熱NS1抗原快篩陽性，26日晚間確診。

衛生局接獲通報後即進行疫調及個案居住地與活動地周圍半徑100公尺範圍病媒蚊密度調查、孳生源清除及化學防治作業，提醒民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫，目前同住者2名皆無症狀。

因應登革熱本土疫情，臺北市北投區公所已成立區級應變工作小組，並發動社區清潔日進行孳生源清除，運用「巡、倒、清、刷」，檢視戶內外周圍是否有堆置廢棄的容器、雜物、桶、缸、甕、花盆及各式底盤、帆布、廢棄輪胎等，並進行容器減量，已清除111個積水容器。

衛生局統計，截至8月26日晚上9點，北市累計31例登革熱確診病例，其中境外移入27例，本土病例4例，分別位於大同區1例、文山區2例、北投區1例。

衛生局提醒，國內登革熱疫情嚴峻，至登革熱流行區活動時請穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核定有效成分防蚊藥劑，減少病媒蚊叮咬傳播風險，如有東南亞、南美洲或國內中南部旅遊史，後續出現登革熱相關症狀，請盡速就醫，主動告知旅遊史及接觸史等。

登革熱 衛生局 北市

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