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杜絕選舉亂象 新北公告競選廣告旗幟設置規定

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
違規選舉廣告被檢舉，環保局都會派員拆除。圖／新北市環保局提供
違規選舉廣告被檢舉，環保局都會派員拆除。圖／新北市環保局提供

2024選舉愈來愈熱，每年選舉的競選旗幟、廣告亂象嚴重破壞市容，新北市環保局公告「新北市政府辦理總統副總統及公職人員選舉競選旗幟設置管理規定」 ，包括設置時間要在投票日前30天，並在主辦事處（競選總部）同側道路延伸各50公尺內。不少民眾盼能落實稽查，才能終結每兩年都要出現一次的「選舉美學」。

選舉廣告亂象多，根據新北市環保局統計，2022年市長、議員及里長選舉，違規廣告共5584件，前3名分別為布條廣告、單面旗幟、帆布廣告；2020總統及立法委員選舉，違規廣告共97件，前3名分別為帆布廣告、單面旗幟及布條廣告。

新北市環保局表示，為使轄內各級選舉競選旗幟有統一設置規範，近期將原有「新北市政府辦理市長與議員及里長選舉競選旗幟設置管理規定」及「新北市政府辦理總統副總統及立法委員選舉競選旗幟設置管理規定」整併並發布，希望能使之後各級選舉均有相同設置規範可依循。

規定指出，競選旗幟的設置期間是要在投票日前30日內，且投票日當日不得新設；另外單面旗設置範圍只能在競選總部同側道路延伸各50公尺以內（不含安全島）為範圍。

而單面旗旗桿高度應為240公分以下，旗面長度應為180公分以下，旗面寬度應為75公分，並應安裝旗座或旗叉，不得以膠布固定；競選旗幟不得有髒汙或破損情形，設置不得影響交通及用路人安全，且內容不得違反公序良俗。

對於15公尺寬以上道路的宮燈旗，需依新北市路燈桿懸掛廣告旗幟管理要點規定，向各區公所提出設置申請，兩人以上則需抽籤決定。

然而有民眾質疑，離選舉還有130幾天，路上已經有看到許多競選廣告物，選舉愈近將會愈嚴重，根本已違反30天的規定，質疑規定根本沒有用。

不過環保局指出，囿於環保稽查人力不足，要一一稽查確實有困難，但只要民眾檢舉，經過環保局查證，不分黨派都會由環保局直接清除處理。

2024選舉 廣告

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